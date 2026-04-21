El precio de la historia: subastan salvavidas del Titanic por una suma astronómica

El chaleco cuenta con doce bolsillos llenos de corcho y mantiene las firmas de quienes compartieron el bote con Francatelli. Estos nombres inmortalizaron el momento del rescate cuando el navío Carpathia los encontró en medio de la oscuridad. La prenda estuvo en manos de la familia de la secretaria durante gran parte del siglo veinte antes de pasar a coleccionistas privados.

Tragedia y récords en subasta

firma titanic Las firmas plasmadas sobre la tela del salvavidas transforman este objeto de seguridad en un documento humano único, un testimonio directo de quienes evitaron la muerte en el Atlántico y que hoy justifica el pago de una fortuna en dólares durante la última subasta de piezas originales vinculadas a la historia del legendario transatlántico.

Existen muy pocos ejemplares de estos elementos de flotación en el mundo y la mayoría pertenecen a museos nacionales. El barco contaba con miles de estas piezas, pero casi todas desaparecieron junto con los restos de la embarcación a miles de metros bajo el mar. Cada vez que aparece un vestigio auténtico, los valores en el mercado de antigüedades suelen subir de forma considerable.

La fascinación por esta parte de la historia universal genera que otros artículos también alcancen precios elevados. En la misma jornada de venta, los interesados adquirieron cartas escritas en papel oficial del buque y cojines de los botes de madera. Los expertos consideran que estos objetos permiten conectar de forma humana con los miles de capítulos individuales que formaron el desastre del Titanic.