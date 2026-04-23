Un "apagón meteorológico" amenaza con paralizar los vuelos de todo el país este viernes

El impacto en los vuelos: ¿Por qué es crítico?

La seguridad aérea depende directamente de los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin la emisión de los formularios técnicos, que aportan los controladores aéreos, los comandantes de las aeronaves no cuentan con la información necesaria para los vuelos sobre:

Visibilidad en pista.

Presencia de ráfagas de viento o fenómenos de cizalladura.

Techo de nubes y condiciones de formación de hielo.

Según advierten expertos , la falta de estos datos obliga a las aerolíneas a reprogramar o suspender despegues y aterrizajes por estrictos protocolos de seguridad internacional. Se estima que el impacto será federal, afectando tanto al Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza como a los principales nodos provinciales como el aeropuerto de Mendoza.

Los motivos del conflicto

La medida de fuerza responde a un profundo malestar en el organismo. Los trabajadores denuncian:

Despidos: en los últimos días 140 trabajadores fueron desvinculados del SMN .

en los últimos días 140 trabajadores fueron desvinculados del . Atraso salarial: afirman que sus sueldos han quedado desfasados frente a la inflación.

afirman que sus sueldos han quedado desfasados frente a la inflación. Falta de personal: advierten sobre una reducción en la planta técnica que dificulta la operatividad de las estaciones meteorológicas en todo el territorio.

advierten sobre una reducción en la planta técnica que dificulta la operatividad de las estaciones meteorológicas en todo el territorio. Incertidumbre presupuestaria: el reclamo incluye la necesidad de inversión en equipamiento tecnológico esencial para la precisión de los pronósticos.

Desde el gremio aseguraron que la decisión es un "último recurso" ante la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales. Por su parte, las empresas aerocomerciales comenzaron a alertar a sus pasajeros sobre posibles reprogramaciones.

"Volar sin meteorología oficial es como manejar a ciegas en una autopista. Ninguna compañía va a arriesgarse a operar si el SMN no garantiza el flujo de datos", señaló una fuente del sector aeronáutico.

Recomendaciones para pasajeros por los vuelos del viernes

Se recomienda a todos los viajeros que tengan vuelos programados para el viernes 24 de abril:

Consultar el estado del vuelo directamente en las aplicaciones o sitios web de las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

directamente en las aplicaciones o sitios web de las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. Estar atentos a las comunicaciones oficiales del SMN por si se dictara una conciliación obligatoria que suspenda la medida.