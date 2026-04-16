Tensión en el Servicio Meteorológico Nacional: 140 despidos y alerta por el impacto en las mediciones regionales

SMN Despidos Servicio Meteorológico Nacional

Sin embargo, desde los gremios (ATE y UPCN) advirtieron que estas bajas no son simples "puestos administrativos", sino que incluyen a:

Observadores meteorológicos encargados de la toma de datos en tiempo real.

encargados de la toma de datos en tiempo real. Pronosticadores que elaboran las alertas tempranas por tormentas y granizo.

que elaboran las alertas tempranas por tormentas y granizo. Personal técnico que mantiene las estaciones automáticas.

Preocupación en las provincias

Para Mendoza, una provincia donde el clima determina desde la seguridad en alta montaña hasta el éxito de la cosecha vitivinícola, la noticia no pasa inadvertida. El SMN es el encargado de brindar los datos oficiales para los aeropuertos y de coordinar las alertas que, en los últimos veranos, han sido fundamentales ante las fuertes tormentas; también son clave para anticiparse a las heladas tardías.

"No se puede hacer meteorología sin gente. Los radares y las estaciones automáticas necesitan mantenimiento y validación humana. Esto pone en riesgo la precisión de los pronósticos a corto plazo", señalaron desde el sector técnico del organismo.

Cronología de una desvinculación anunciada

Los telegramas comenzaron a llegar entre el miércoles y la mañana de este jueves. Se espera que en las próximas horas se realicen asambleas en la sede central y en distintas dependencias del interior del país para definir medidas de fuerza.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que la reestructuración es irreversible y que el objetivo es modernizar el sistema mediante una mayor automatización, aunque los especialistas insisten en que la presencia de observadores en puntos estratégicos del país es irremplazable por la tecnología actual.