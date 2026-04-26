Guillermo Carmona consideró que Estados Unidos no modificará su postura sobre Malvinas

Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Malvinas Trascendió que Estados Unidos le retiraría apoyo al Reino Unido en la cuestión Malvinas. Guillermo Carmona no lo cree.

Qué más dijo Carmona sobre Estados Unidos y Malvinas

“Esa posición estadounidense en la OEA fue leída como un gesto de cierta neutralidad. Es un paso importante, pero claramente insuficiente”, sostuvo.

El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández contrastó esa postura con la de otros actores internacionales: “Países de América Latina, así como China y Rusia, reconocen la soberanía argentina sobre Malvinas. Ese es el paso que debería dar EE.UU. si realmente quiere contribuir”.

Lo único que implicaría un avance significativo sería que EE.UU. declare explícitamente que las Malvinas son argentinas y presione al Reino Unido para que se siente a negociar Lo único que implicaría un avance significativo sería que EE.UU. declare explícitamente que las Malvinas son argentinas y presione al Reino Unido para que se siente a negociar

Carmona advirtió que en el mismo día en que tras fue difundido por la agencia Reuters el supuesto trascendido del Pentágono (Ministerio de defensa), el Departamento de Estado (responsable de la política exterior) ratificó la posición de neutralidad norteamericana. Y los kelpers (habitantes de Malvinas) salieron a rechazar la información.

Carmona también planteó que en este escenario la Cancillería argentina “debería fijar una posición extremadamente clara”, orientada a dos ejes: “promover que Estados Unidos se pronuncie a favor de la soberanía argentina y rechace la ocupación ilegal británica, y reafirmar que la cuestión Malvinas involucra exclusivamente a la Argentina y al Reino Unido”.

En un contexto internacional que calificó como “convulso”, el ex secretario consideró que “existen oportunidades para avanzar en el reclamo”, pero advirtió que “se requiere una política exterior asertiva, flexible y con capacidad de maniobra”.

Finalmente, lanzó una crítica al gobierno nacional encabezado por Javier Milei: “Se intenta instalar una suerte de ‘efecto Galtieri’, haciendo creer que Estados Unidos va a romper su histórica alianza con Gran Bretaña para favorecer a la Argentina. La política exterior del miliesmo está en 'modo Galtieri'. Esa posición entraña el peligro de repetir una perspectiva de la posición de Estados Unidos que terminó teniendo un impacto muy negativo para la Argentina".

“Como en 1982, hay una fuerte tentación de utilizar Malvinas para tapar problemas internos. Si queremos aprovechar las fisuras entre Estados Unidos y Gran Bretaña, debemos aprender de la historia y no repetir los errores de la dictadura”, concluyó.