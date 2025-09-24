Con un truco casero: cómo remover la mugre acumulada en los bordes de la pileta de platos

A continuación te comparto un truco casero muy sencillo y útil, perfecto para limpiar la unión entre la bacha de platos y la mesada. Esta zona se llena de restos de comida y humedad, más aún si no tiene silicona en el interior. Toma nota y presta mucha atención.

Truco casero paso a paso: cómo limpiar la mugre de la pileta de los platos

La comisura, unión o abertura que se forma entre la bacha y la mesada siempre se llena de suciedad, e incluso hongos que con el tiempo largan mal olor. Esto no pasa, por ejemplo, en las bachas que ya se fabrican como parte de la mesada y no están añadidas.

Para este truco casero vas a necesitar una espátula, un cepillo de dientes viejo, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol destilado y silicona nueva.

silicona La silicona evita el paso de agua, la junta de mugre y la humedad.

Para comenzar con este truco casero, retira la silicona vieja de la bacha, en el caso de que tenga. Seguramente está amarilla y con manchas marrones, verdes o pegotes de alimentos. Con una espátula, retira los restos de comida y pegotes más gruesos y firmes. En un recipiente pulverizador, coloca media taza de vinagre blanco, media de agua y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Rocía la mezcla de ingredientes en la comisura de la pileta de la cocina y deja que actúen por unos minutos. Frota con el cepillo para remover la mugre que el vinagre y el bicarbonato ablandaron. Enjuaga con agua, si tienes una pequeña manguera va a ser mucho más sencillo. Una vez que la comisura se seque, coloca silicona nueva por todo el borde para evitar las filtraciones y junta de mugre.

limpiar cocina Nunca mezcles productos sin conocer o investigar sus efectos previamente.