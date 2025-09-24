Inicio Sociedad Truco casero
Con un truco casero: cómo remover la mugre acumulada en los bordes de la pileta de platos

Si no limpiamos la cocina con frecuencia y profundidad, se acumula mugre, mal olores y pegotes. Por suerte, siempre hay algún truco casero

Isabella Brosio
Con un truco casero puedes remover la mugre de la junta de la pileta de los platos. 
Un truco casero es una técnica o herramienta artesanal que puede aplicarse en diferentes zonas o sectores de la casa. Muchas veces, los trucos caseros se encuentran guardados y escondidos en los libros antiguos de las abuelas, cuando no existían tantas ofertas de productos de limpieza y la solución solía ser vinagre, bicarbonato o limón.

La cocina es uno de esos rincones de la casa donde se acumula más suciedad, pegotes, olores y microorganismos. Los lugares de la cocina con más suciedad y más tentadores para los organismos, son aquellos que acumulan humedad y restos de comida, como esponjas, rejillas, repasadores, desagües y tachos de basura.

bacha de platos
La cocina es un espacio lleno de suciedad y organismos invisibles que, si no eliminamos a tiempo, pueden alterar los alimentos.

A continuación te comparto un truco casero muy sencillo y útil, perfecto para limpiar la unión entre la bacha de platos y la mesada. Esta zona se llena de restos de comida y humedad, más aún si no tiene silicona en el interior. Toma nota y presta mucha atención.

Truco casero paso a paso: cómo limpiar la mugre de la pileta de los platos

La comisura, unión o abertura que se forma entre la bacha y la mesada siempre se llena de suciedad, e incluso hongos que con el tiempo largan mal olor. Esto no pasa, por ejemplo, en las bachas que ya se fabrican como parte de la mesada y no están añadidas.

Para este truco casero vas a necesitar una espátula, un cepillo de dientes viejo, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol destilado y silicona nueva.

silicona
La silicona evita el paso de agua, la junta de mugre y la humedad.&nbsp;

  1. Para comenzar con este truco casero, retira la silicona vieja de la bacha, en el caso de que tenga. Seguramente está amarilla y con manchas marrones, verdes o pegotes de alimentos.
  2. Con una espátula, retira los restos de comida y pegotes más gruesos y firmes.
  3. En un recipiente pulverizador, coloca media taza de vinagre blanco, media de agua y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
  4. Rocía la mezcla de ingredientes en la comisura de la pileta de la cocina y deja que actúen por unos minutos.
  5. Frota con el cepillo para remover la mugre que el vinagre y el bicarbonato ablandaron.
  6. Enjuaga con agua, si tienes una pequeña manguera va a ser mucho más sencillo.
  7. Una vez que la comisura se seque, coloca silicona nueva por todo el borde para evitar las filtraciones y junta de mugre.

Un truco casero y algo más: 3 productos naturales para limpiar la cocina de casa

limpiar cocina
Nunca mezcles productos sin conocer o investigar sus efectos previamente.&nbsp;

Nunca mezcles productos sin conocer o investigar sus efectos previamente.

  • El limón es un limpiador natural de hornos, microondas y lavavajillas. También sirve para combatir los malos olores de la cocina y las manchas de grasa.
  • El vinagre se puede usar en la cocina para destapar cañerías y desagües tapados con sarro.
  • Las cenizas o el carbón se pueden usar para limpiar algunos utensilios de la cocina con mucha mugre, como cazuelas y ollas con mucha grasa.

