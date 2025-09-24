Con un truco casero: cómo remover la mugre acumulada en los bordes de la pileta de platos

A continuación te comparto un truco casero muy sencillo y útil, perfecto para limpiar la unión entre la bacha de platos y la mesada. Esta zona se llena de restos de comida y humedad, más aún si no tiene silicona en el interior. Toma nota y presta mucha atención.
Truco casero paso a paso: cómo limpiar la mugre de la pileta de los platos
La comisura, unión o abertura que se forma entre la bacha y la mesada siempre se llena de suciedad, e incluso hongos que con el tiempo largan mal olor. Esto no pasa, por ejemplo, en las bachas que ya se fabrican como parte de la mesada y no están añadidas.
Para este truco casero vas a necesitar una espátula, un cepillo de dientes viejo, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol destilado y silicona nueva.
silicona
La silicona evita el paso de agua, la junta de mugre y la humedad.
- Para comenzar con este truco casero, retira la silicona vieja de la bacha, en el caso de que tenga. Seguramente está amarilla y con manchas marrones, verdes o pegotes de alimentos.
- Con una espátula, retira los restos de comida y pegotes más gruesos y firmes.
- En un recipiente pulverizador, coloca media taza de vinagre blanco, media de agua y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- Rocía la mezcla de ingredientes en la comisura de la pileta de la cocina y deja que actúen por unos minutos.
- Frota con el cepillo para remover la mugre que el vinagre y el bicarbonato ablandaron.
- Enjuaga con agua, si tienes una pequeña manguera va a ser mucho más sencillo.
- Una vez que la comisura se seque, coloca silicona nueva por todo el borde para evitar las filtraciones y junta de mugre.
Un truco casero y algo más: 3 productos naturales para limpiar la cocina de casa
limpiar cocina
Nunca mezcles productos sin conocer o investigar sus efectos previamente.
- El limón es un limpiador natural de hornos, microondas y lavavajillas. También sirve para combatir los malos olores de la cocina y las manchas de grasa.
- El vinagre se puede usar en la cocina para destapar cañerías y desagües tapados con sarro.
- Las cenizas o el carbón se pueden usar para limpiar algunos utensilios de la cocina con mucha mugre, como cazuelas y ollas con mucha grasa.