Los hinchas de la Lepra volvieron a alentar al equipo de Berti.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Después de dos partidos seguidos como visitante, Independiente Rivadavia volvió al Bautista Gargantini para recibir a Huracán en un partido fundamental para las aspiraciones de ambos equipos.

Los hinchas de Independiente Rivadavia le dieron un muy buen marco al encuentro ante Hurac&aacute;n.

Los hinchas de Independiente Rivadavia le dieron un muy buen marco al encuentro ante Huracán.

Cuando caía una tarde a pleno sol y comenzaba una noche fresca, pero ideal para ver fútbol, los hinchas de la Lepra volvieron a darle un muy buen marco a La Catedral del Parque General San Martín.

Como es costumbre, Sebastián Villa y Alex Arce lideraron el aplausómetro de los hinchas, y del lado de los rivales el Colo Gil fue el más hostigado por el público local.

El encuentro de este domingo en la cancha de la Lepra no fue uno más ya que fue el último antes de que el próximo 12 de octubre se juegue el esperado cruce con Godoy Cruz.

Aplausos por partida doble en el entretiempo

Al finalizar el primer tiempo, y pese al 0 a 0 parcial, la gente de la Lepra aplaudió al equipo de Alfredo Berti en señal de apoyo y aprobación a lo ocurrido en los primeros 45'

Acto seguido todos los presentes se unieron en un aplauso cerrado cuando la voz del estadio felicitó al equipo azul de futsal que conquistó la Copa de Oro Zona Sur masculina, en Chubut.

Otra acción benéfica de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia

Ya es una costumbre que Independiente Rivadavia y la Fundación Grupo América reciban donaciones de alimentos no perecederos para ayudar a distintas instituciones de Mendoza.

Los hinchas se sumaron una vez más a esta causa solidaria y participaron del sorteo de dos camisetas de Pedro Souto.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

El próximo partido de Independiente Rivadavia será el lunes 6 de octubre a las 21, en Avellaneda, ante Racing que antes debe jugar el jueves 2 con River para definir justamente el rival de la Lepra en semifinales de la Copa Argentina.

Luego, el domingo 12 de octubre a las 16.45, será el esperado duelo con Godoy Cruz, en el Gargantini.

