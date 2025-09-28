lepra huracan 3 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Como es costumbre, Sebastián Villa y Alex Arce lideraron el aplausómetro de los hinchas, y del lado de los rivales el Colo Gil fue el más hostigado por el público local.

El encuentro de este domingo en la cancha de la Lepra no fue uno más ya que fue el último antes de que el próximo 12 de octubre se juegue el esperado cruce con Godoy Cruz.

Embed - Muy buen marco en el Gargantini para la Lepra y Huracán

Aplausos por partida doble en el entretiempo

Al finalizar el primer tiempo, y pese al 0 a 0 parcial, la gente de la Lepra aplaudió al equipo de Alfredo Berti en señal de apoyo y aprobación a lo ocurrido en los primeros 45'

lepra huracan 4 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Acto seguido todos los presentes se unieron en un aplauso cerrado cuando la voz del estadio felicitó al equipo azul de futsal que conquistó la Copa de Oro Zona Sur masculina, en Chubut.

Otra acción benéfica de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia

Ya es una costumbre que Independiente Rivadavia y la Fundación Grupo América reciban donaciones de alimentos no perecederos para ayudar a distintas instituciones de Mendoza.

Los hinchas se sumaron una vez más a esta causa solidaria y participaron del sorteo de dos camisetas de Pedro Souto.

fundacion 3 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

fundacion 2 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

fundacion 1 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Lo que viene para Independiente Rivadavia

El próximo partido de Independiente Rivadavia será el lunes 6 de octubre a las 21, en Avellaneda, ante Racing que antes debe jugar el jueves 2 con River para definir justamente el rival de la Lepra en semifinales de la Copa Argentina.

lepra huracan 5 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Luego, el domingo 12 de octubre a las 16.45, será el esperado duelo con Godoy Cruz, en el Gargantini.