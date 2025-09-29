La serie más influyente del siglo 21 está en Disney

Ah sí, me olvidé un detalle importante, esta serie de Disney tiene personajes animados. Y no, no se vaya, no se trata de si gustan las caricaturas o si no le agradan. Mantenga la mente abierta unos minutos y sabrá entonces por qué esta serie es la más influyente de este siglo.

Primero, qué le parece si le digo que esta serie de Disney, se llama Bluey. Aquellos que ya la vieron, saben de qué se trata. Para otros, ese nombre no les dirá absolutamente nada, pero paso a explicar.

bluey, disney

Bluey es una perrita de seis años. Tiene una hermana llamado Bingo, de cuatro años. Sus padres son Bandit y Chilli. Esta serie de solo tres temporadas ha sido ampliamente premiada a lo largo de los años y hace muy poco tiempo se anunció que habrá una película.

Las historias son simples, tanto que duran ocho o nueve minutos, como máximo. En ellas se fomenta el uso de la imaginación para jugar, pero no solo en el caso de las niñas, sino también en sus padres, que todo el tiempo las acompañan, enseñándoles muchos aspectos de la vida y siempre mostrando que cinco minutos de atención pueden valer mucho para un niño.

Bluey

Pero no solo hay enseñanzas, sino también historias de sacrificios, relaciones, de amistades y de amores. Sí, es una serie que parece hecha para niños, pero no, también está hecha para adultos. Para atestiguarlo, están todos aquellos padres que "se colgaron" viéndola, aun cuando sus hijos ya habían salido a la calle a jugar con sus amigos.

Y por si eso fuera poco, en los sitios especializados en series y películas, Bluey está entre las que tienen mejor puntaje.