Esta serie de Disney tiene capítulos de 8 minutos y tiene mejor puntaje que Game of Thrones

Está claro que los gustos son muy subjetivos, pero sitios especializados como IMDb son usados como una fuente especial a la hora realzar un show televisivo o serie o al momento de castigarlo duramente, incluso provocando su cancelación. En esta serie de Disney, lo que tiene de particular es que es apta para todo público y cuenta con excelentes críticas en todo el mundo, pero solo un sector muy particular la conoce.

disney, serie, bluey.png La serie Bluey tiene un puntaje de 9,3 sobre 10 para los críticos

Cuál serie para IMDb es mejor que Game of Thrones y Lost

Esta serie de Disney, que supera a Game of Thrones y Lost y que no es Breaking Bad se llama Bluey. Si aún no sabes cuál es, entonces te la vamos a presentar y te diremos la razón de por qué quizás no sepas cuál es.