La serie aclamada por la crítica que está en Disney Plus y se convertirá en tu favorita

Disney Plus es una de las plataformas más nuevas en el mundo del streaming, pero eso no la aleja de ser una de las más elegidas por los espectadores. Su variedad en contenido es una de las características más importantes, además de tener disponibles una gran cantidad de sagas de películas y series con todas sus temporadas. Sin dudas, Disney Plus es una buena opción para disfrutar una historia por completo.