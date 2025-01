La serie de Disney Plus que ya es un clásico y fue creada por el guionista de Paradise.

serie dan fogelman (2).jpg

Cercano a los 50 años, Fogelman ha alcanzado el éxito hace ya varios años y, precisamente en el 2016, estrenó una serie dramática que todo el mundo debe ver. Se trata de This is us.

Con un total de 6 temporadas con un número aproximado de 18 capítulos de 40 minutos, This is us ya se ha convertido en un gran clásico del género del drama. En IMDb se destaca por haber conseguido un puntaje de 8.7 gracias a los comentarios de 166.000 personas que la vieron.

Precisamente en Argentina y España, además de estar disponible en Disney Plus, la serie también puede encontrarse en Amazon Prime. Por otro lado, en Estados Unidos está en los catálogos de Netflix y Hulu.

Según el sitio especializado en cine llamado FilmAffinity, la sinopsis de la historia es: Serie que mezcla drama y comedia, sobre personas que nacieron el mismo día. La fecha de nacimiento como nexo de los diferentes protagonistas que hará que sus vidas se crucen y cambien para siempre. Entre los personajes están Rebecca (Moore) y Jack (Ventimiglia), una pareja de Pittsburgh que espera trillizos.

En el elenco se encuentran: Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Harley, Sterling K. Brown, Gerald McRaney, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y más.