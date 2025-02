Disney Plus: dos galardonadas películas de los noventa que debes recordar para el Día de los Enamorados

pelicula disney plus (2).jpg

Estrenó en 1990 y tiene una duración total de 1 hora 59 minutos. El elenco total está conformado por grandes figuras del cine mundial: Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander, Ralph Bellamy, Alex Hyde-White, Laura San Giacomo y Héctor Elizondo.

La sinopsis de la película cuenta: Un acaudalado y frío hombre de negocios conoce en Hollywood Boulevard a una joven y atractiva prostituta a la que alquila durante una semana para que sea su acompañante en sus cenas con los clientes. Para ello, la chica se verá sometida a todo un cambio de look tras el que nadie podrá ver, a simple vista, que es una chica de la calle.

Dura 1 hora 37 minutos y llegó a los cines del mundo en el año 1999. En esta película actúan: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, David Krumholtz, Andrew Keegan y más.

Esta película trata de: Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico, y Kat, su hermana mayor, es una bruja con muy mal genio, y algo arisca, que se ha propuesto rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés por ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohibe a Blanca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno; situación que parece más que improbable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa. Blanca está desesperada por ir al baile de fin de curso. Pero su pretendiente, Cameron, guarda una sorpresa...

