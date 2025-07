¿Cumpleaños de 15 o señal narco? El misterio que explota con fuegos artificiales cada medianoche

Y eso es lo que hicimos: salir a buscar esas historias. Hablar con vecinos. La mejor manera que se encontró es por redes sociales, para poder captar a personas de todos los barrios, conversar con policías, con cualquiera que tuviera una teoría sobre estos fuegos artificiales espontáneos que aparecen cada noche a las 12. Escuchar lo que saben, lo que creen saber, o lo que simplemente oyeron por ahí.

Las teorías se dividen en dos: o hay una epidemia de cumpleaños de 15 que no para nunca, o los narcos encontraron la forma más ruidosa de avisar que llegó la mercadería.

Vecinos, entre el insulto por ingenuo o por conspiranoico y la una nueva moda

Una de las personas consultadas a través de grupos de Facebook jura tener la respuesta -léalo gritando porque lo escribió en mayúsculas-: "Todos los santos días la gente cumple años o se festeja algo, por ende se celebra con fuegos artificiales ¿Cómo van a tirar fuegos artificiales para avisar que llegó la droga?, ¿no razonan?".

Sigamos. Amablemente una mujer sugiere que es una nueva moda surgida después de la pandemia: prender fuegos artificiales en la tirada de los cumpleaños de los 15 de las adolescentes. En ese ritual arcaico donde otros adolescentes le tiran a la cumpleañera una mezcla de agua podrida, huevos, pollos (los dos), y vaya uno a saber qué cosa más, para "celebrar" que tiene un año más de vida y que se hace a los 15 años. Parece que justo en ese momento también se tiran fuegos artificiales.

pirotecnia.jpg Vecinos sugieren que se estila tirar pirotecnia en las tiradas de 15.

Vale la pena la respuesta irónica de otra persona: "¡Qué bien! Festejan de lunes a lunes, me alegro por tooodos los que pueden festejar".

Están los que alimentan la segunda teoría de esta leyenda, que todo tiene que ver con la venta de droga. "Yo vivo por el barrio Pedro Molina y el Allayme y los escucho cuando llegan con la mercancía. Les están avisando a todos los clientes", dice una comentadora. El resto de los mensajes -unos 100- hablan de que en sus barrios también pasa y creen que son narcos. "Cosa de traficantes", dicen.

"Es la llegada y la venta", sentencian.

Hasta incluso uno introduce una tercera teoría: "Son los barras".

Las fuentes policiales que dicen que sí y las que dicen que no

Fuentes del Ministerio de Seguridad echaron un poco de luz sobre la leyenda urbana. Hay quien dijo que sí y otro que no, pero ambos con fundamentos. La experiencia respalda a ambos.

Mujer policía en Mendoza Las voces de la Policía se inclinan en que se trata de narcomenudeo, pero nunca lo han podido comprobar después de los estruendos.

-Nosotros no hemos podido confirmar nada, la droga se vende las 24 horas. No le veo lo especial que tiren fuegos artificiales para avisar que tienen merca. El tema de las adicciones es jodido y complicado, si algún adicto quiere consumir no va a esperar a escuchar las detonaciones. Para corroborarlo habría que poner un policía en cada casa.

El otro aseguró:

-Tiene que ver con la distribución y el narcomenudeo. Suenan por un lado y la mercancía se está moviendo por otro. Si bien queda un registro sonoro, no sabes de dónde viene y por eso se complica para intervenir.

La experiencia de un periodista de Rosario

En Rosario pasa una situación similar si se busca en los distintos medios de comunicación. Periodistas que intentan rastrear las inquietudes de los vecinos que escuchan con puntualidad las detonaciones a la medianoche.

El periodista Daniel Schreiner habló con Diario UNO y explicó que el mito también se escucha por esos pagos. "Siempre se relacionó con el narco, al igual que el mito de la zapatilla colgada en los cables para señalar que ahí se vendía o que ahí era territorio de alguien. Pero nunca lo escuché de primera mano. He consultado a distintos penalistas de mucha experiencia y nadie tiene referencias sobre esto".

"Lo que sí hay en Rosario es una particularidad en el barrio La Granada, la cuna de Los Canteros, donde cada 25 de noviembre se festeja el cumpleaños del Pájaro Cantero -líder de la banda asesinado en 2013- en la cancha del barrio. Ahí hay un mural y siempre una celebración que incluye fuegos artificiales".

Sea quien sea, tirar fuegos artificiales está prohibido

Porque afecta la calidad de vida de personas con autismo, adultos mayores, niños, mascotas y un sinfín de personas que conviven en nuestra sociedad, la pirotecnia está prohibida en Mendoza. La ley 8.632 establece multas, días de arresto y decomiso. La misma sanción rige para quien la venda.

Más allá de la persecución que puedan o no hacer las autoridades, que todos los días a las 0 en punto alguien decida "festejar" o "avisar" le arruina la vida a mucha gente. Festejar con un ruido excesivo, y muchísimo más en días laborales, es algo que deberíamos haber dejado de hacer hace mucho tiempo.