panic Panic combina elementos de drama, suspenso e intriga. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"En el olvidado pueblo de Carp, Texas, Pánico es la única salida. Cada verano los graduados del último año arriesgan sus vidas compitiendo en varios desafíos por ganar una suma de dinero que les cambiará la vida. Luego de la muerte de dos jugadores las apuestas, y el peligro, están en lo más alto. Este verano serán veintitrés jugadores. Todos ellos cambiarán. Sólo uno ganará. Que inicie el juego", relata Prime Video.

La serie se sitúa en un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos. Un numeroso grupo de estudiantes recién graduados participan en un concurso extremo que les permitirá escapar del lugar en el que viven. El ganador de Pánico, recibe un premio en efectivo de USD$ 50.000., por lo que puede irse del pueblo en busca de una mejor vida.

serie panico La serie está basada en una novela escrita Lauren Oliver. Imagen: Prime Video.

Los desafíos del juego son creados por dos jueces secretos y están diseñados para obligar a los jugadores a enfrentar sus miedos más profundos. Sin embargo, tras el cambio de reglas, deben decidir qué riesgos y sacrificios están dispuestos a hacer para escapar de su pueblo natal.

Tráiler de la serie

Embed - Panic - Tráiler Oficial | Prime Video España

Elenco de Pánico