Comer acompañado y sin pantalla: la práctica simple que mejora la salud mental

Salud mental y relaciones: cocinar acompañado triplica la alegría

Según informa EFE, los resultados muestran que cocinar en compañía puede triplicar los niveles de alegría en comparación con hacerlo en soledad. La interacción social transforma una tarea cotidiana en una experiencia emocionalmente positiva.

Desde la neurociencia, se comprobó que la socialización activa circuitos asociados al placer y refuerza el vínculo afectivo. No se trata solo de compartir comida, sino de compartir tiempo.

relaciones-salud-mental-freepik-(1) La socialización activa circuitos asociados al placer y refuerza el vínculo afectivo. No se trata solo de compartir comida, sino de compartir tiempo. Crédito: Freepik.

Además, comer acompañado reduce el sentimiento de rechazo en más de un 20%. La comida deja de ser un trámite funcional y se convierte en un momento de conexión.

Incluso se observaron efectos en la salud física: al conversar y comer sin distracciones digitales, las personas comen más despacio, mejoran la digestión y perciben antes la saciedad, lo que puede reducir el riesgo de sobrepeso.

Pantalla y salud: cómo el celular afecta las comidas

El uso de pantallas durante las comidas mostró efectos negativos. Aunque no genera tristeza directa, sí reduce la alegría en más de un 30%, aumenta el estrés y fragmenta la atención.

Comer con el celular altera la percepción sensorial de los alimentos y promueve una ingesta menos consciente, guiada por estímulos externos y no por señales reales de hambre.

El dato más contundente: el 98% de las personas come con algún dispositivo cerca. Solo una minoría lo hace sin pantalla.

En adolescentes y personas con mayor vulnerabilidad emocional, el fenómeno es más marcado. Estos grupos pasan más horas frente a dispositivos y comen solos con mayor frecuencia, lo que se asocia a mayor riesgo psicosocial.

celular-redes-sociales-freepik Meta y YouTube enfrentaron un juicio histórico en California, acusados de fomentar adicciones en redes sociales entre adolescentes y jóvenes. Crédito: Freepik.

La exposición constante a redes sociales crea una ilusión de conexión que, paradójicamente, puede profundizar la soledad y afectar la salud mental.

Comer en compañía y sin pantalla no es nostalgia del pasado. Es una práctica respaldada por evidencia científica. En tiempos hiperconectados, recuperar el valor de la mesa compartida puede ser una de las decisiones más simples y poderosas para cuidar nuestra salud y nuestras relaciones.