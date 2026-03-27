Dieta MIND: los 10 alimentos que frenan el deterioro del cerebro y previenen el Alzheimer

Su éxito radica en que prioriza alimentos con compuestos neuroprotectores, como los antioxidantes y los flavonoides, que combaten la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro.

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Dieta MIND: Los 10 pilares para una mente sana

Para quienes buscan mejorar su concentración y prevenir enfermedades, estas son las pautas fundamentales de la dieta:

Vegetales de hoja verde: Al menos seis porciones a la semana (espinaca, kale, acelga).

Frutos rojos: Especialmente arándanos y frutillas, por su alta capacidad antioxidante.

Frutos secos: Un puñado diario de nueces o almendras.

Granos enteros: Priorizar avena, quinoa y arroz integral.

Aceite de oliva: Utilizarlo como la fuente principal de grasa comestible.

Pescado: Consumir al menos una vez por semana (preferentemente pescados grasos como el salmón o la caballa).

Legumbres: Lentejas, porotos y garbanzos deben estar presentes tres veces por semana.

Aves: Pollo o pavo, evitando siempre las preparaciones fritas.

Vino tinto: Una copa diaria (opcional) por su contenido de resveratrol.

Otras verduras: Al menos una porción diaria de vegetales de otros colores.

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Qué alimentos evitar en la dieta MIND

El protocolo MIND sugiere limitar drásticamente el consumo de carnes rojas, manteca, quesos grasos, dulces y, sobre todo, la comida rápida y frita. Estos alimentos se asocian con niveles más altos de depósitos de proteína beta-amiloide, una de las señales biológicas vinculadas al Alzheimer.

Una de las grandes ventajas que destaca la revista científica Alzheimer's & Dementia es que no hace falta ser perfecto para ver resultados. Incluso las personas que siguieron la dieta de forma moderada mostraron una reducción significativa en el riesgo de deterioro cognitivo.

Como siempre, antes de realizar cambios drásticos en la alimentación, es fundamental consultar con un profesional de la salud para adaptar el plan a las necesidades particulares de cada organismo.