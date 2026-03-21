Dieta: la receta del Queso cottage con 3 ingredientes que es furor en el gimnasio para desarrollar músculo

Aunque suele compararse con el requesón, la diferencia técnica es clave para el sabor. Mientras el requesón nace del suero, el cottage se produce añadiendo cuajo o ácido directamente a la leche, logrando una consistencia única.

El queso cottage se destaca por su versatilidad, lo que lo convierte en el aliado perfecto para desayunos o incluso como sustituto de cremas en platos principales.