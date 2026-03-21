Dieta: la receta del Queso cottage con 3 ingredientes que es furor en el gimnasio para desarrollar músculo

El mundo de los lácteos tiene un nuevo protagonista: el queso cottage, un ingrediente que revoluciona las recetas saludables para incluir en la dieta. Este producto artesanal, que se obtiene de procesar la leche fresca, se volvió viral por su textura grumosa y su gran aporte de proteínas de alta calidad.
Aunque suele compararse con el requesón, la diferencia técnica es clave para el sabor. Mientras el requesón nace del suero, el cottage se produce añadiendo cuajo o ácido directamente a la leche, logrando una consistencia única.
El queso cottage se destaca por su versatilidad, lo que lo convierte en el aliado perfecto para desayunos o incluso como sustituto de cremas en platos principales.
Al ser un queso magro, se transformó en el ingrediente estrella de los gimnasios y centros de nutrición. Se utiliza para potenciar la recuperación muscular sin sumar grasas saturadas, por lo que elaborar su receta es ideal para seguir una dieta nutritiva.
Receta para preparar Queso cottage
Ingredientes:
- 500 ml de leche entera
- 35 ml de jugo de limón
- 1 pizca de sal (opcional)
- 1 cda. de crema de leche líquida
Cómo preparar la receta del Queso cottage, paso a paso
- Primero, cocina la leche a fuego medio hasta que alcance los 85 °C o hasta que en los bordes comiencen a aparecer pequeñas burbujas (no debe hervir).
- Apaga el fuego y agrega el jugo de limón, revolviendo suavemente durante unos segundos. Tapa la olla y deja reposar por 15 minutos hasta que se formen grumos y el suero se separe.
- Pasado ese tiempo, coloca la mezcla en una tela fina o lienzo para separar el cuajo del suero. No exprimar completamente para conservar la textura húmeda.
- Lleva el queso cottage a un bol y desmenuza suavemente el cuajo para formar pequeños grumitos. Luego, para eliminar el sabor cítrico, enjuágalo en un colador con agua fría.
- Escurre el exceso de agua, agrega una pizca de sal y una cucharada de crema de leche líquida para darle cremosidad. Mezcla con cuidado y reserva en la heladera por una hora antes de consumir.
Qué usos tiene el queso cottage
El queso cottage es uno de los lácteos más utilizados para elaborar desayunos. Se lo suele acompañar con fruta o cereales o preparar un pudding de chía. Además, se usa en comidas saladas como tartas, pizzas y pasteles.