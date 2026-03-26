El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, aseguró que creció el 20% la demanda de pacientes en el sistema público y que hasta 2025 se encontraba en el orden del 15%. El incremento se debe al ingreso de usuarios que contaban con obra social o que no pueden hacer frente al pago de los coseguros.
Rodolfo Montero afirmó que aumentó 20% la demanda en los hospitales entre el 2024 y el 2026
El ministro de Salud de Mendoza reconoció que se siente un incremento de pacientes en los hospitales de mayor complejidad
También relacionó el problema con pacientes de PAMI que buscan asistencia en traumatología, ante la demora de la llegada de prótesis por su cobertura.
Montero explicó que la mayor tensión se da en los hospitales de referencia en el Gran Mendoza, como es el caso del Hospital Central y el Lagomaggiore, aunque aclaró que el pico de solicitud de turnos -del miércoles- fue por un problema en los canales de comunicación.
El funcionario brindó este jueves una conferencia de prensa al anunciar testeos masivos contra el cáncer de útero, tanto para mujeres con obra social como sin cobertura médica.
Ya desde los inicios de la gestión Montero comenzó a notarse un aumento de la demanda en las guardias, fundamentalmente, y ahora en los turnos programados, sobre todo, para aquellos estudios de mayor complejidad y que pueden representar un costo para quienes no tienen cobertura médica o deben afrontar un coseguro.
El aumento en los coseguros golpea la economía de las familias
El ministro de Salud admitió que en los puntos más alejados de Mendoza con menos opciones de efectores privados, hace tiempo que los hospitales absorben la demanda.
"Ahora lo que vemos es que para una consulta pediátrica, por ejemplo, una familia con varios hijos se vuelca al sistema público porque no puede afrontar una erogación para hacer atender a más de un hijo. Entonces, estos servicios los cubre el Notti, donde hemos tenido crecimiento de consultas en algunos momentos del año, como en las temporadas de las enfermedades respiratorias", ejemplificó.
"Hemos notado que aumentó mucho la demanda. El año pasado habíamos visto que se había estabilizado en 15% y ahora estamos cerca del 20%. Hay mucha gente que se está haciendo atender en los centros de salud también", comentó.
Sobre la disponibilidad de camas y la realización de cirugías en simultáneo, Montero diferenció que respecto a años anteriores se llegó muy bien con la vacunación contra el virus de la bronquiolitis, bajando la tensión en la ocupación de camas. Mientras que en otras oportunidades se reprogramaban las cirugías.
Traumatología, un servicio crítico
El titular de la cartera de Salud reconoció que traumatología es un servicio altamente demandado y que complica el sistema sanitario en el requerimiento de cirugías y de prótesis. Según explicó el problema afecta en la disponibilidad de camas y servicio de profesionales, también por la solicitud de pacientes de PAMI.
En ese sentido, anunció la creación de un banco de prótesis para agilizar las cirugías y la disponibilidad de profesionales del área.
Reunión con Mansur por el cierre de la maternidad en el Saporiti
El ministro Montero adelantó que en las próximas horas se reunirá con el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, por el cierre de la maternidad del Saportiti.
"Es muy importante que la gente entienda que el cierre de la maternidad no tiene nada que ver con la eficiencia en los recursos. Hay que preguntarle a los que sostienen las banderas del no cierre, dónde tienen familia, dónde tienen a sus hijos porque no están naciendo bebés ahí. Hay muy pocos partos. Realiza 122 partos al año esa maternidad y no tiene un volumen suficiente para que siga funcionando", insistió.
Y remarcó: "No lo digo yo a esto, lo dicen los profesionales que saben para que una maternidad sea segura debe tener al menos 500 partos".