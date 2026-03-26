Rodolfo Montero afirmó que aumentó 20% la demanda en los hospitales entre el 2024 y el 2026

rodolfo montero en el hospital de lujan

El funcionario brindó este jueves una conferencia de prensa al anunciar testeos masivos contra el cáncer de útero, tanto para mujeres con obra social como sin cobertura médica.

Ya desde los inicios de la gestión Montero comenzó a notarse un aumento de la demanda en las guardias, fundamentalmente, y ahora en los turnos programados, sobre todo, para aquellos estudios de mayor complejidad y que pueden representar un costo para quienes no tienen cobertura médica o deben afrontar un coseguro.

El aumento en los coseguros golpea la economía de las familias

El ministro de Salud admitió que en los puntos más alejados de Mendoza con menos opciones de efectores privados, hace tiempo que los hospitales absorben la demanda.

"Ahora lo que vemos es que para una consulta pediátrica, por ejemplo, una familia con varios hijos se vuelca al sistema público porque no puede afrontar una erogación para hacer atender a más de un hijo. Entonces, estos servicios los cubre el Notti, donde hemos tenido crecimiento de consultas en algunos momentos del año, como en las temporadas de las enfermedades respiratorias", ejemplificó.

"Hemos notado que aumentó mucho la demanda. El año pasado habíamos visto que se había estabilizado en 15% y ahora estamos cerca del 20%. Hay mucha gente que se está haciendo atender en los centros de salud también", comentó.

Rodolfo Montero cancer de utero.jpg Montero lanzó este jueves una campaña masiva de detección de cáncer del cuello de útero, a través de un test rápido y gratuito.

Sobre la disponibilidad de camas y la realización de cirugías en simultáneo, Montero diferenció que respecto a años anteriores se llegó muy bien con la vacunación contra el virus de la bronquiolitis, bajando la tensión en la ocupación de camas. Mientras que en otras oportunidades se reprogramaban las cirugías.

Traumatología, un servicio crítico

El titular de la cartera de Salud reconoció que traumatología es un servicio altamente demandado y que complica el sistema sanitario en el requerimiento de cirugías y de prótesis. Según explicó el problema afecta en la disponibilidad de camas y servicio de profesionales, también por la solicitud de pacientes de PAMI.

En ese sentido, anunció la creación de un banco de prótesis para agilizar las cirugías y la disponibilidad de profesionales del área.

Reunión con Mansur por el cierre de la maternidad en el Saporiti

El ministro Montero adelantó que en las próximas horas se reunirá con el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, por el cierre de la maternidad del Saportiti.

"Es muy importante que la gente entienda que el cierre de la maternidad no tiene nada que ver con la eficiencia en los recursos. Hay que preguntarle a los que sostienen las banderas del no cierre, dónde tienen familia, dónde tienen a sus hijos porque no están naciendo bebés ahí. Hay muy pocos partos. Realiza 122 partos al año esa maternidad y no tiene un volumen suficiente para que siga funcionando", insistió.

Y remarcó: "No lo digo yo a esto, lo dicen los profesionales que saben para que una maternidad sea segura debe tener al menos 500 partos".