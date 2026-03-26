Árbol limonero: cómo decirle adiós a las hojas arrugadas usando un diente de ajo

Lo mejor que puedes hacer en este caso es preparar una infusión que penetre en aquellos rincones del árbol donde se esconden las plagas, a menudo el principal problema.

Necesitarás una cabeza de ajo completa (no solo un diente si el daño es extenso), un litro de agua y, opcionalmente, unas gotas de jabón blanco biodegradable para que la mezcla se adhiera mejor a las hojas.

dientes de ajo Los dientes de ajo son muy utilizados en el mundo de la jardinería casera.

Para empezar, tritura bien los dientes de ajo y mézclalos con el agua. Deja reposar la mezcla durante al menos 24 horas. Luego, cuela el líquido para no obstruir tu pulverizador, rociando tu limonero haciendo especial énfasis en el envés de las hojas.

Para que este remedio sea efectivo, aplícalo durante tres días seguidos al atardecer, evitando el sol directo para no quemar el follaje. Las hojas del árbol que estén muy arrugadas difícilmente volverán a su originalidad, pero los nuevos brotes estarán sanos.

Por qué se arrugan las hojas del árbol limonero

En la mayoría de los casos, las hojas arrugadas en un limonero son síntoma de la presencia de plagas como el pulgón, la cochinilla o el famoso minador de los cítricos. Estos, son insectos que succionan la savia del árbol, provocando este tipo de deformidad.

Es aquí donde el ajo se convierte en nuestro mejor aliado. Gracias a sus compuestos azufrados y su fuerte aroma, actúa como un potente insecticida, fungicida y repelente natural.