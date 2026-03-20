A sus 42 años, Evangelina Anderson es dueña de una figura escultural que suele resaltar con looks donde se destacan los corsets, pantalones tiro bajo y mini vestidos con recortes, entre otros.
Evangelina Anderson reveló la dieta que sigue para mantener su figura a los 42
Cómo es la alimentación de Evangelina Anderson para lucir un cuerpo fit y tonificado. Todos los detalles
Evangelina Anderson incluso es toda una experta cuando de presumir su cuerpo se trata, en especial con sus posados en microbikinis ultra pequeñas de lo más sensuales.
A la hora de mantener su lomazo, Evangelina Anderson lleva una vida saludable donde no faltan sus rutinas de entrenamiento intensas y una estricta dieta vegetariana.
Fue la misma Evangelina Anderson quien reveló que nunca hay carne en sus comidas y que jamás probó el asado, eligiendo verduras desde pequeña.
La dieta vegetariana de Evangelina Anderson
Evangelina Anderson no come ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Aunque ella es vegetariana, ha mencionado que no obliga a sus hijos a seguir el mismo régimen, explicándoles el origen de los alimentos para que ellos decidan.
Suele desayunar tostadas con palta (avocado toast) con huevo poché, frutas, granola y yogur. Sus platos estrella incluyen tartas de verdura.
Su alimentación no es una dieta pasajera, sino un estilo de vida basado en el rechazo natural a la carne desde la infancia.
Cómo preparar el ceviche vegetariano de Evangelina Anderson
En Masterchef Celebrity Evangelina Anderson sorprendió al jurado con un ceviche sin pescado hecho a base de palta, mango, cebolla morada y cilantro marinado en jugo de limón.
Ingredientes:
1 palta
1 o 2 mangos
5 o 6 limas (puede ser limón)
1 cebolla morada
Una poco de pimienta negra a gusto
Un puñado de cilantro fresco
Una pizca de sal
Preparación paso a paso:
1. Cortar los ingredientes principales.
Pelar la palta y el mango, y cortalos en cubos medianos. Tratar de que el mango esté maduro pero firme, para que no se deshaga.
2. Filetear la cebolla.
Cortar la cebolla morada en plumas finas y colocarla en un bol con agua fría por unos minutos. Esto suaviza su sabor y la hace más crocante.
3. Preparar el jugo cítrico.
Exprimir las limas (o limones) y colar el jugo para eliminar las semillas. Este será el “marinado” que le dará el sabor típico del ceviche.
4. Mezclar todo.
En un bol grande, combinar la palta, el mango y la cebolla escurrida. Agregar el jugo de lima, una pizca de sal, pimienta negra a gusto y el cilantro picado. Mezclar con suavidad para no romper los cubos de palta.
5. Reposar y servir.
Servirlo bien frío, solo o acompañado con nachos, tostadas o chips de batata.