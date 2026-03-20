Evangelina Anderson reveló la dieta que sigue para mantener su figura a los 42

evangelina anderson dieta vegetariana Evangelina Anderson sigue una estricta dieta vegetariana.

Fue la misma Evangelina Anderson quien reveló que nunca hay carne en sus comidas y que jamás probó el asado, eligiendo verduras desde pequeña.

La dieta vegetariana de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson no come ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Aunque ella es vegetariana, ha mencionado que no obliga a sus hijos a seguir el mismo régimen, explicándoles el origen de los alimentos para que ellos decidan.

Suele desayunar tostadas con palta (avocado toast) con huevo poché, frutas, granola y yogur. Sus platos estrella incluyen tartas de verdura.

Su alimentación no es una dieta pasajera, sino un estilo de vida basado en el rechazo natural a la carne desde la infancia.

Cómo preparar el ceviche vegetariano de Evangelina Anderson

En Masterchef Celebrity Evangelina Anderson sorprendió al jurado con un ceviche sin pescado hecho a base de palta, mango, cebolla morada y cilantro marinado en jugo de limón.

ceviche palta y mango evangelina La receta del ceviche vegetariano de plata y mango de Evangelina Anderson.

Ingredientes:

1 palta

1 o 2 mangos

5 o 6 limas (puede ser limón)

1 cebolla morada

Una poco de pimienta negra a gusto

Un puñado de cilantro fresco

Una pizca de sal

Preparación paso a paso:

1. Cortar los ingredientes principales.

Pelar la palta y el mango, y cortalos en cubos medianos. Tratar de que el mango esté maduro pero firme, para que no se deshaga.

2. Filetear la cebolla.

Cortar la cebolla morada en plumas finas y colocarla en un bol con agua fría por unos minutos. Esto suaviza su sabor y la hace más crocante.

3. Preparar el jugo cítrico.

Exprimir las limas (o limones) y colar el jugo para eliminar las semillas. Este será el “marinado” que le dará el sabor típico del ceviche.

4. Mezclar todo.

En un bol grande, combinar la palta, el mango y la cebolla escurrida. Agregar el jugo de lima, una pizca de sal, pimienta negra a gusto y el cilantro picado. Mezclar con suavidad para no romper los cubos de palta.

5. Reposar y servir.

Servirlo bien frío, solo o acompañado con nachos, tostadas o chips de batata.