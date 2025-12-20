Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de diciembre cuando abran los bancos

precio del dolar (2)

El precio del dólar este lunes 22 de diciembre en cada banco

Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este lunes 22 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:

Banco Galicia: $1.470

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.474

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.485

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.465

El precio del dólar blue este lunes 22 de diciembre

Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender este lunes a un precio de alrededor de $1.475, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor mayor y que será de $1.485.

Esto significa que el dólar blue rompió finalmente con la tendencia de tener un precio más bajo que el dólar oficial, después de más de cuatro semanas de presentar un valor inferior y que dará inicio a una segunda semana en donde el paralelo tiene más valor.