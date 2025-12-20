Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de diciembre cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar en la penúltima semana del año. La revelación fue dada al Banco Central, que se encargó de difundir cuál será el valor de la moneda norteamericana este lunes 22 de diciembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.
En la última semana, el precio del dólar se mantuvo medianamente estable, con muy pocos movimientos, a pesar de la existencia de mayor cantidad de pesos debido al pago de aguinaldos.
Con ese panorama, los bancos dieron a conocer cuál será el precio del dólar en cada entidad en el inicio de las operaciones de este lunes 22 de diciembre, al mismo tiempo que las cuevas confirmaron que el valor del dólar blue estará por encima del oficial, siguiendo la tendencia que alcanzó en la última semana.
El precio del dólar este lunes 22 de diciembre en cada banco
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este lunes 22 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.465
El precio del dólar blue este lunes 22 de diciembre
Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender este lunes a un precio de alrededor de $1.475, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor mayor y que será de $1.485.
Esto significa que el dólar blue rompió finalmente con la tendencia de tener un precio más bajo que el dólar oficial, después de más de cuatro semanas de presentar un valor inferior y que dará inicio a una segunda semana en donde el paralelo tiene más valor.