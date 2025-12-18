Con un dólar oficial estable, el blue volvió a bajar en una jornada de altibajos

Entre los financieros quedaron evidenciados los altibajos. Fue al cabo de una jornada en la que la dinámica de los distintos tipos de dólar se revirtió.

Mientras el dólar MEP sumó 0,60% para superar los $1499, el dólar CCL (Contado con Liquidación) resignó el mismo porcentaje. Y de esa forma, cerró a un promedio de $1.549,87.

A su vez, el dólar tarjeta también tuvo un leve repunte luego de arrancar la jornada en $1.917. Finalmente tocó los $1.931,80 para la venta, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.