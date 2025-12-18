Con un dólar oficial estable, el blue volvió a bajar en una jornada de altibajos

El dólar oficial cerró su cotización este jueves a $1.475 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios con relación al último cierre. En tanto, el dólar blue tuvo una baja de $10 con altibajos en el resto de las cotizaciones.
Entre los bancos, el valor del dólar formal llegó a $1.480 (Patagonia) con picos de $1.485 (Macro, ICBC), que lo acercaron al blue.
Por otra parte, el dólar mayorista, referencia del mercado, registró una leve baja antes de cerrar a $1.451. Al mismo tiempo, el techo de la banda cambiaria ajustada por el Banco Central llegó a $1.520,03.
Entre los financieros quedaron evidenciados los altibajos. Fue al cabo de una jornada en la que la dinámica de los distintos tipos de dólar se revirtió.
Mientras el dólar MEP sumó 0,60% para superar los $1499, el dólar CCL (Contado con Liquidación) resignó el mismo porcentaje. Y de esa forma, cerró a un promedio de $1.549,87.
A su vez, el dólar tarjeta también tuvo un leve repunte luego de arrancar la jornada en $1.917. Finalmente tocó los $1.931,80 para la venta, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.