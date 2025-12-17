El dólar bajó $5, con bonos en alza y el riesgo país en su nivel más bajo en 7 años

riesgo pais Con el repunte de los bonos en dólares, el riesgo país tocó su nivel más bajo en 7 años.

Fue una rueda en la que, sin embargo, predominaron las subas en el resto de las cotizaciones, con los financieros al frente.

Mientras el dólar MEP repuntó 1,78% para llegar a $1.512,33 en promedio, el dólar CCL (Contado Con Liquidación) sumó 1,22% (casi $19). Y así alcanzó $1.558,70 al cierre.

A su vez, el dólar tarjeta superó los $1.917, el segundo caso de baja detrás del oficial. Y el mayorista, la referencia del mercado, tuvo un leve ascenso que lo posicionó en $1.451,50.

Dólar calmo, bonos arriba y riesgo país abajo

En ese contexto, los bonos en dólares operaron con marcada volatilidad pero lograron anotar su cuarto avance al hilo. De esta forma, los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación de Nueva York) mostraron mayoría de alzas de hasta el 0,2% en Wall Street de la mano del Global 2038.

Por su parte, los Bonares (bajo jurisdicción local) cerraron dispares: subieron hasta 0,8% de la mano del Bonar 2041 y bajaron hasta 0,9%, encabezados por el Bonar 2030. El nuevo Bonar 2029N (AN29) retrocedió 0,1%.

Así, el riesgo país perforó 570 puntos básicos y llegó a tocar en un momento de la jornada un mínimo desde 2018. Fue al llegar a 569 puntos, luego de que en la mañana tocara su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses: 555 puntos.

El martes, luego de que el Banco Central anunciara el nuevo ajuste de bandas cambiarias por inflación, el riesgo país había caído por debajo de los 600 puntos básicos. La decisión de lanzar un programa de compra de reservas condicionado por el FMI (Fondo Monetario Internacional), para los analistas también influyó.

Con todo, el Gobierno busca que el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan perfore las 500 unidades para acceder a los mercados globales de endeudamiento a tasas aceptables. Un primer paso, aseguran, fue colocar el bono en dólares 2029N por u$s910 millones a una tasa del 9,26% anual la semana pasada.