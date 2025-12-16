Dólar Pre Navidad con aumento: los bancos confirmaron el precio del dólar para este miércoles 17 de diciembre

El aumento en el precio del dólar era algo esperado por el Gobierno Nacional, que esperaba que con el pago de los aguinaldos aumentará la moneda norteamericana, tal como ocurrió a fines de junio, aunque en esa oportunidad bajó su precio después de unos días. A ello se le suma el anuncio del Banco Central sobre el cambio en las franjas inferiores y superiores a partir del 2026.

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

El precio del dólar este miércoles 17 de diciembre en cada banco

Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 17 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:

Banco Galicia: $1.480

Banco Nación: $1.480

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.461

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.485

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.465

Dolar (2)

Dólar blue: ¿Más barato o más caro que el dólar oficial?

Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender este miércoles a un precio de alrededor de $1.480, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor mayor y que será de $1.495.

Esto significa que el dólar blue rompió finalmente con la tendencia de tener un precio más bajo que el dólar oficial, después de más de cuatro semanas de presentar un valor inferior.