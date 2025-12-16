Dólar Pre Navidad con aumento: los bancos confirmaron el precio del dólar para este miércoles 17 de diciembre

El dólar subió de precio en la jornada de este martes y los bancos ya le hicieron conocer al Banco Central cuál será el valor al que se venderá en el inicio de la jornada bancaria de este miércoles 17 de diciembre, en el momento en que queden habilitadas las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por los bancos, el dólar arrancará con un valor superior al de $1.465, que fue el precio al que se vendió la moneda norteamericana en la mañana del martes.
Desde el Banco Central explicaron que el promedio del precio del dólar va a estar alrededor de los $1.482. De hecho, el Banco Nación, que sirve como referencia al resto de las entidades, ya ha confirmado que se lo venderá a $1.480.
El aumento en el precio del dólar era algo esperado por el Gobierno Nacional, que esperaba que con el pago de los aguinaldos aumentará la moneda norteamericana, tal como ocurrió a fines de junio, aunque en esa oportunidad bajó su precio después de unos días. A ello se le suma el anuncio del Banco Central sobre el cambio en las franjas inferiores y superiores a partir del 2026.
El precio del dólar este miércoles 17 de diciembre en cada banco
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 17 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.480
- Banco Nación: $1.480
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.461
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
Dólar blue: ¿Más barato o más caro que el dólar oficial?
Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender este miércoles a un precio de alrededor de $1.480, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor mayor y que será de $1.495.
Esto significa que el dólar blue rompió finalmente con la tendencia de tener un precio más bajo que el dólar oficial, después de más de cuatro semanas de presentar un valor inferior.