Subieron el dólar oficial y el blue y se achicó la brecha antes de otra licitación del Tesoro

Así, la cotización que es referencia del mercado llegó a $1.442 en promedio, casi al nivel del dólar blue, que en la apertura había arrancado ofreciéndose a $1.435. Igualmente, sigue lejos de la banda máxima de intervención fijada por el Banco Central, que ese martes llegó a $1.515,50.

La divisa estadounidense operó con relativa estabilidad durante la jornada de este martes, que ayer no tuvo actividad debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, mientras los inversores aguardan señales sobre la política monetaria del gobierno de Javier Milei.

El precio del dólar y la licitación del Gobierno

Una de las señales es la última licitación del año por parte del Tesoro. El ministro Luis Caputo, busca hacerse de dólares para afrontar los primeros compromisos de deuda del 2026, en enero próximo, lo que puede volver a impulsar el precio de la divisa norteamericana.

Más allá de la oferta de los bancos, que llega a U$S 3.000 millones, el propósito del gobierno tras el fin de semana XL que culminó con el feriado del lunes es concreto: conseguir US$1.000 millones a una tasa de 9% según el ministro de Economía.

Al contrario del comportamiento del dólar oficial, el blue y el mayorista, los financieros volvieron a caer.

En el caso del dólar MEP, tras caer un 0,28%, llegó a $1.469,57. Había arrancado la rueda arriba de los $1.471.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), pese a haber resignado un 0,08%, concluyó la jornada un poco más arriba: $1.503,04.