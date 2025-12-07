El Banco Nación sorprendió con el precio que tendrá el dólar después del feriado del 8 de diciembre

banco nacion, precio del dolar

Cuál será el precio del dólar este martes 9 de diciembre

Tras los movimientos que tuvo el dólar este viernes, el Banco Nación confirmó el precio que tendrá la moneda norteamericana el martes 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Virgen (8 de diciembre).

En ese sentido, el Banco Nación confirmó que el público en general podrá comprar dólares a un precio de $1.465 cada uno, lo que significa una caída de $15 respecto al valor inicial que tuvo este viernes.

Banco Galicia: $1.460

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.463

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.460

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.450

dolares, banco nacion (3).jpg El dólar blue subió fuerte para acercarse al oficial, en una jornada marcada por la condena a Cristina Kirchner y las medidas del BCRA

La inversión en dólares en el Banco Nación con la que nunca se pierde

A la hora de realizar una inversión, aquellos ahorristas que compran dólares en el Banco Nación tienen varias alternativas. Sin embargo, la más popular y con la nunca se pierde dinero, aunque tampoco se gana demasiado, es la del plazo fijo en dólares.

Desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos apostaron por esta inversión e hicieron crecer la tasa de interés. De hecho, el Banco Nación pasó de ofrecer un rendimiento del 0,50% anual a un 2,50%, intentando seducir a todos aquellos que ven en el dólar un refugio ante una posible devaluación o inflación.