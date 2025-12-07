El Banco Nación sorprendió con el precio que tendrá el dólar después del feriado del 8 de diciembre

El Banco Nación sorprendió a todos sus clientes al confirmar el precio que tendrá el dólar este martes 9 de diciembre, después del feriado por el Día de la Virgen.
Al cierre de esta semana, los mercados favorecieron al gobierno de Javier Milei y provocaron una baja en el precio del dólar, la que repercutirá en la cotización que tendrá la moneda norteamericana en la mañana del martes 9 de diciembre.
En ese sentido, el Banco Nación ya le confirmó al Banco Central a qué precio tendrá el dólar, lo cual es muy importante, ya que sirve de referencia al resto de las entidades bancarias.
Cuál será el precio del dólar este martes 9 de diciembre
Tras los movimientos que tuvo el dólar este viernes, el Banco Nación confirmó el precio que tendrá la moneda norteamericana el martes 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Virgen (8 de diciembre).
En ese sentido, el Banco Nación confirmó que el público en general podrá comprar dólares a un precio de $1.465 cada uno, lo que significa una caída de $15 respecto al valor inicial que tuvo este viernes.
- Banco Galicia: $1.460
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.450
La inversión en dólares en el Banco Nación con la que nunca se pierde
A la hora de realizar una inversión, aquellos ahorristas que compran dólares en el Banco Nación tienen varias alternativas. Sin embargo, la más popular y con la nunca se pierde dinero, aunque tampoco se gana demasiado, es la del plazo fijo en dólares.
Desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos apostaron por esta inversión e hicieron crecer la tasa de interés. De hecho, el Banco Nación pasó de ofrecer un rendimiento del 0,50% anual a un 2,50%, intentando seducir a todos aquellos que ven en el dólar un refugio ante una posible devaluación o inflación.