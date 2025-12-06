Es oficial: los bancos adelantaron cuál será el precio del dólar después del feriado del 8 de diciembre

Los principales bancos de todo el país le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este martes, cuando se reactive la actividad cambiaria, después del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre.
El último viernes, el dólar cerró con una baja en todos los bancos y ese movimiento repercutió en el precio que tendrá el dólar este martes, cuando los bancos habiliten la posibilidad de comprar dólares al público en general.
Si bien, el dólar se ha mantenido medianamente estable y no ha vuelto a llegar a los $1.515 que valió antes de las elecciones del 26 de octubre, tampoco ha logrado bajar a la cifra de $1.360 a la que llegó tras el triunfo de La Libertad Avanza.
Los bancos adelantaron cuál será el precio del dólar después del feriado del 8 de diciembre
Según lo informado por cada entidad al Banco Central, el precio del dólar este martes 9 de diciembre, tras el feriado y el fin de semana largo, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.460
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.450
Cuál será el precio del dólar blue este martes 9 de diciembre
Siguiendo la misma línea de las últimas tres semanas, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue estará por debajo del valor del dólar oficial en los bancos.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que cuando abran los mercados este martes 9 de diciembre, el precio del dólar blue será de $1.435, es decir, que tendrá un costo de $30 al exhibido en el Banco Nación.