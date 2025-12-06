Es oficial: los bancos adelantaron cuál será el precio del dólar después del feriado del 8 de diciembre

El último viernes, el dólar cerró con una baja en todos los bancos y ese movimiento repercutió en el precio que tendrá el dólar este martes, cuando los bancos habiliten la posibilidad de comprar dólares al público en general.

Si bien, el dólar se ha mantenido medianamente estable y no ha vuelto a llegar a los $1.515 que valió antes de las elecciones del 26 de octubre, tampoco ha logrado bajar a la cifra de $1.360 a la que llegó tras el triunfo de La Libertad Avanza.