Confirmados los precios del dólar oficial y del dólar blue este martes 9 de diciembre cuando abran los bancos

El precio del dólar este martes 9 de diciembre en cada banco y en las cuevas

Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este martes 9 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:

Banco Galicia: $1.460

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.463

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.460

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.450

Así como los bancos confirmaron una baja en el precio del dólar oficial, las cuevas fueron en la misma dirección y dieron a conocer que el dólar blue se venderá a un precio de $1.435, lo que significa otro inicio de semana en la que se mantiene a un precio por debajo de la moneda norteamericana comprada en los bancos.

Qué puede pasar con el precio del dólar antes de fin de año

Si bien, falta poco para que termine el año, expertos indican que no sería de extrañar una suba del precio del dólar antes del 31 de diciembre. Esto se debe a la inyección de pesos que habrá en la calle a causa del aguinaldo y que puede provocar una mayor demanda de la moneda norteamericana, tanto en bancos como en cuevas.