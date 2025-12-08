Confirmados los precios del dólar oficial y del dólar blue este martes 9 de diciembre cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina y las cuevas confirmaron cuál será el precio del dólar y del dólar blue cuando las entidades económicas abran sus puertas este martes 9 de diciembre y queden habilitadas las operaciones cambiarias.
La semana pasada, el precio del dólar terminó en retroceso, lo que influyó en la cotización que tendrá la moneda norteamericana este martes, tanto en bancos como en las cuevas.
De hecho, estas últimas ya aseguraron que el dólar blue se venderá, por cuarta semana consecutiva, a un precio menor que el que tendrán los bancos.
El precio del dólar este martes 9 de diciembre en cada banco y en las cuevas
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este martes 9 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.460
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.450
Así como los bancos confirmaron una baja en el precio del dólar oficial, las cuevas fueron en la misma dirección y dieron a conocer que el dólar blue se venderá a un precio de $1.435, lo que significa otro inicio de semana en la que se mantiene a un precio por debajo de la moneda norteamericana comprada en los bancos.
Qué puede pasar con el precio del dólar antes de fin de año
Si bien, falta poco para que termine el año, expertos indican que no sería de extrañar una suba del precio del dólar antes del 31 de diciembre. Esto se debe a la inyección de pesos que habrá en la calle a causa del aguinaldo y que puede provocar una mayor demanda de la moneda norteamericana, tanto en bancos como en cuevas.