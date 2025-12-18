Dólar: el Banco Central (BCRA) reveló el precio para este viernes 19 de diciembre

El dólar tuvo una leve suba en la jornada de este jueves y los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será su precio este viernes 19 de diciembre, cuando abran los mercados y se habiliten las operaciones cambiarias en todas las entidades.
En ese sentido, la confirmación del precio del dólar en cada entidad fue dada a conocer por el Banco Central (BCRA) que publicó que el valor promedio de la moneda norteamericana estará alrededor de los $1.480.
Cotización del dólar: ¿cómo se estabilizó el precio?
Si bien, en los primeros días de la semana el dólar llegó a pegar un salto de $20, en los últimos días la moneda norteamericana se ha estabilizado en su precio, llegando a tener pocas variaciones en los últimos días, lo que se verá reflejado en la cotización inicial de este viernes 19 de diciembre.
El precio del dólar este viernes 19 de diciembre en cada banco
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este viernes 19 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.480
- Banco Nación: $1.480
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.461
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
¿Qué esperar del dólar blue este viernes?
Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender este miércoles a un precio de alrededor de $1.480, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor mayor y que será de $1.495.
Esto significa que el dólar blue rompió finalmente con la tendencia de tener un precio más bajo que el dólar oficial, después de más de cuatro semanas de presentar un valor inferior.