Dólar: el Banco Central (BCRA) reveló el precio para este viernes 19 de diciembre

En ese sentido, la confirmación del precio del dólar en cada entidad fue dada a conocer por el Banco Central (BCRA) que publicó que el valor promedio de la moneda norteamericana estará alrededor de los $1.480.

Cotización del dólar: ¿cómo se estabilizó el precio?

Si bien, en los primeros días de la semana el dólar llegó a pegar un salto de $20, en los últimos días la moneda norteamericana se ha estabilizado en su precio, llegando a tener pocas variaciones en los últimos días, lo que se verá reflejado en la cotización inicial de este viernes 19 de diciembre.