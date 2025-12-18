El riesgo país llegó a 556 puntos y se mantiene en su nivel más bajo en 7 años

En julio del 2018 el indicador financiero de Argentina había cerrado en 552 puntos, su nivel más bajo hasta ahora. El dato actual corresponde a una medición en tiempo real durante la rueda, mientras que la serie histórica toma solo los cierres diarios.

Durante la rueda del miércoles, el mundo de las finanzas había dado las primeras señales en ese sentido. Fue cuando el riesgo país perforó los 569 puntos, luego de los 555 puntos alcanzados durante la mañana.