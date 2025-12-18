El riesgo país argentino perforó este jueves el nivel de 558 puntos, alcanzando un valor intradiario de 556, manteniéndose en su nivel más bajo en más de 7 años. Es la continuidad del registro de la víspera, que el gobierno toma como una buena reacción de los mercados para con el plan económico de Argentina.
El riesgo país llegó a 556 puntos y se mantiene en su nivel más bajo en 7 años
El miércoles el riesgo país registró 555 puntos. En julio de 2018 llegó a 552, su menor marca de la década. Para los expertos refleja confianza de los mercados
En julio del 2018 el indicador financiero de Argentina había cerrado en 552 puntos, su nivel más bajo hasta ahora. El dato actual corresponde a una medición en tiempo real durante la rueda, mientras que la serie histórica toma solo los cierres diarios.
Durante la rueda del miércoles, el mundo de las finanzas había dado las primeras señales en ese sentido. Fue cuando el riesgo país perforó los 569 puntos, luego de los 555 puntos alcanzados durante la mañana.
De esta forma, el nuevo retroceso del indicador financiero, que mide la banca JP Morgan, refleja, para los expertos, el renovado clima de optimismo en los mercados locales.
Noticia en desarrollo