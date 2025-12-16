Cómo hacer liquido limpiaparabrisas para el auto: la fórmula casera y económica

Puede suceder que el líquido para limpiar el parabrisas del auto se acabe de repente y no haya posibilidades de salir a comprar para reponer.

Es por eso que todo que maneje un auto, debería saber cómo preparar líquido limpiaparabrisas casero.

auto-vehiculo3

Es una gran idea que te sacará del apuro y sobre todo, para no gastar fortunas con los precios que algunos se ofrecen en el mercado.

Si el parabrisas está lleno de tierra, bichos de los más variados y haces de ave, nada mejor que utilizar este método que garantiza resultados muy buenos.

El sitio motor.es, que brinda noticias de todo tipo sobre autos y la seguridad al volante, recomienda esta receta para hacer líquido limpiaparabrisas.

auto-vehiculo2

Auto: cómo hacer líquido limpiaparabrisas casero

Si se pretende tener un parabrisas del auto impecable, nada mejor que utilizar un líquido limpiaparabrisas hecho en casa, a partir de ingredientes que son fácil de conseguir.

auto-vehiculo

Los especialistas en seguridad del vehículo recomiendan estas fórmulas para que el parabrisas del auto, brinden la máxima seguridad a los pasajeros: