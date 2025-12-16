Cómo hacer liquido limpiaparabrisas para el auto: la fórmula casera y económica

No hay duda alguna que el parabrisas del auto tiene que estar siempre limpio, ya que es una de las partes del vehículo que más seguridad aporta. Poder ver bien a través del vidrio, previene accidentes.
Es por eso que todo el mundo debería limpiar a la perfección el parabrisas del auto, para no sufrir dolores de cabeza.
En ese sentido, nada mejor que preparar un líquido limpiaparabrisas casero, hecho con una fórmula recomendada por expertos en la materia.
Puede suceder que el líquido para limpiar el parabrisas del auto se acabe de repente y no haya posibilidades de salir a comprar para reponer.
Es por eso que todo que maneje un auto, debería saber cómo preparar líquido limpiaparabrisas casero.
Es una gran idea que te sacará del apuro y sobre todo, para no gastar fortunas con los precios que algunos se ofrecen en el mercado.
Si el parabrisas está lleno de tierra, bichos de los más variados y haces de ave, nada mejor que utilizar este método que garantiza resultados muy buenos.
El sitio motor.es, que brinda noticias de todo tipo sobre autos y la seguridad al volante, recomienda esta receta para hacer líquido limpiaparabrisas.
Auto: cómo hacer líquido limpiaparabrisas casero
Si se pretende tener un parabrisas del auto impecable, nada mejor que utilizar un líquido limpiaparabrisas hecho en casa, a partir de ingredientes que son fácil de conseguir.
Los especialistas en seguridad del vehículo recomiendan estas fórmulas para que el parabrisas del auto, brinden la máxima seguridad a los pasajeros:
- La fórmula más utilizada y clásica por los conductores, consiste en mezclar 1/3 de líquido limpiaparabrisas con 2/3 partes de agua.
- Otra opción es usando agua con un poco de detergente para lavar los platos. Eso sí, hay que utilizar muy poca cantidad porque este producto suele ser muy concentrado, para evitar posibles obstrucciones en el sistema en el circuito de sistema del auto.
- Si el auto reside en zonas frías y donde el líquido limpiaparabrisas puede llegar a congelarse, lo mejor es mezclar 1/2 partes de vinagre con ½ de agua.
- Otra opción para que no se congele el líquido limpiaparabrisas del vehículo, es mezclar ¼ de amoníaco con ¼ de agua.