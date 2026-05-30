Tiró una bomba de humo para escapar de la policía: revisaron su auto y encontraron algo insólito

La peligrosa carrera del sospechoso finalizó de manera abrupta en la ruta provincial debido a las complejas maniobras que realizó a alta velocidad. El implicado perdió la estabilidad del rodado durante el seguimiento táctico efectuado por la patrulla vial.

"Tras una persecución táctica, el conductor perdió el control del vehículo en la PR-552, se salió de la carretera, abandonó la camioneta aún en movimiento e intentó huir a pie a través de una zona boscosa, pero fue localizado y detenido por agentes de la policía federal de carreteras", describe la PRF en un comunicado.

Sorpresa en el baúl

Embed - PRF Brasil on Instagram: " Fumaça, fuga e quase uma tonelada de maconha! Após tentativa de fuga marcada pelo uso de um lançador de fumaça para dificultar a perseguição, prendemos um traficante com quase uma tonelada de maconha na noite desta terça-feira (27), em Ourizona (PR). O motorista desobedeceu à ordem de parada e acionou um dispositivo de emissão de fumaça pelo escapamento na tentativa de despistar a equipe. Após abandonar o veículo e fugir a pé para uma área de vegetação, ele foi alcançado e preso pelos policiais. Na caminhonete, encontramos 961,8 kg de maconha. O veículo utilizava placas clonadas e possuía registro de furto em São José dos Campos (SP)." View this post on Instagram

La posterior inspección del rodado civil deparó el hallazgo del cargamento ilícito que el fugitivo intentaba ocultar a toda costa. Los policías registraron el auto abandonado al costado del camino y observaron los bultos en el interior.

El cargamento de estupefacientes decomisado en la camioneta alcanzó un peso cercano a la tonelada de marihuana. El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados en el operativo de la ruta del estado brasileño.