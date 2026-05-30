Tiró una bomba de humo para escapar de la policía: revisaron su auto y encontraron algo insólito

Un conductor desobedeció una orden de detención de la policía de Brasil y escapó a gran velocidad por la ruta en sentido contrario. Durante la persecución, activó un dispositivo casero que lanzó una densa cortina en el camino. Los agentes identificaron que el sospechoso buscaba despistar a los patrulleros que lo seguían de cerca.
El sospechoso manejó de forma peligrosa con el fin de evitar el control de las autoridades de la Policía Federal de Carreteras. En plena fuga por el asfalto, el hombre activó una bomba de humo para bloquear la visibilidad de los uniformados.
Escape de la policía
La peligrosa carrera del sospechoso finalizó de manera abrupta en la ruta provincial debido a las complejas maniobras que realizó a alta velocidad. El implicado perdió la estabilidad del rodado durante el seguimiento táctico efectuado por la patrulla vial.
"Tras una persecución táctica, el conductor perdió el control del vehículo en la PR-552, se salió de la carretera, abandonó la camioneta aún en movimiento e intentó huir a pie a través de una zona boscosa, pero fue localizado y detenido por agentes de la policía federal de carreteras", describe la PRF en un comunicado.
Sorpresa en el baúl
La posterior inspección del rodado civil deparó el hallazgo del cargamento ilícito que el fugitivo intentaba ocultar a toda costa. Los policías registraron el auto abandonado al costado del camino y observaron los bultos en el interior.
El cargamento de estupefacientes decomisado en la camioneta alcanzó un peso cercano a la tonelada de marihuana. El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados en el operativo de la ruta del estado brasileño.