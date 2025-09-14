Cómo hacer un baño de leche y qué beneficios le brinda a la piel: el truco de belleza de Cleopatra que se usa en la actualidad

Baño de leche Cleopatra se bañaba con leche para mejorar la apariencia de la piel.

Ingredientes

5 litros de leche de coco

100 gramos de pétalos de rosas

10 cucharadas de aceite esencial de rosa, sándalo o lavanda

Velas aromáticas y música instrumental (opcional)

El primer paso es poner a hervir la leche de coco, junto con los pétalos de rosa en una olla o cacerola. Cuando percibas que la mezcla está comenzando a hervir, retira la olla del fuego.

Una vez que hayas retirado la olla del fuego, te aconsejamos esperar a que se enfríe o entibie un poco. Llena la bañera con agua tibia, vierte la mezcla de leche y pétalos de rosa, y añade unas gotas del aceite esencial.

Antes de introducirte en la bañera, te aconsejamos apagar el celular, poner música que te gusta y disfrutar de un delicioso baño. Podrás sumergirte en esta mezcla durante media hora, y al momento de salir, no te olvides de humectar tu piel con una crema hidratante.

En cuanto a los beneficios de esta práctica, podemos mencionar que hidrata la piel, calma las irritaciones, descongestiona las ojeras y evita la aparición de las ojeras. Según Libby Rhee, dermatóloga de Nueva York, la leche posee grasas saludables, proteínas, ácido láctico, vitaminas y minerales que nutren la piel, incluida la vitamina E y el zinc.

Baño con flores Se pueden agregar pétalos de flores y hojas en la bañera.

“El ácido láctico es un alfa hidroxiácido suave que se produce de forma natural, que puede exfoliar suavemente la piel mientras uno se sumerge", dice la Dra. Rhee. "Tomar un baño de leche una vez a la semana puede dejar la piel suave, flexible y joven", asegura la profesional.