Limpieza piel
Limpiarse el rostro con las manos debe realizarse con mucho cuidado.
También es importante destacar que, al momento de maquillarnos, los dedos y las manos deben estar limpias, ya que si las mismas están sucias, el acabado final quedará desprolijo y sucio.
La base, el corrector de ojeras, y cualquier otro producto que tenga un acabado en crema o líquido (tipo sérum o bálsamos), es mejor aplicarlos con los dedos, ya que el calor de los mismos transforma la textura y los hace fundirse con la piel de forma impecable.
Las brochas, por su parte, son mejores para productos densos, mates o en polvo, ya que el pelo ayuda a distribuir mejor el producto y permiten modular sin arrastrar.
En definitiva, estos son los productos de maquillaje que deben aplicarse con los dedos, ya que su acabado será más prolijo:
- Tintas: el resultado será un tono uniforme y luminoso. Si las difuminas con la yema de los dedos, conseguirás una cobertura ligera y con mucho glow.
- Corrector de ojeras cremoso: las ojeras quedará más luminosas, y al aplicar el producto con los dedos, la piel lo absorberá mejor. Con el dedo meñique, además, podrás aplicar un poco de producto en el ángulo interno del ojo para despejar la mirada.
- Labiales: los labiales aplicados con los dedos quedan mucho más sutiles.
- Protector solar: los protectores solares deben aplicarse con los dedos, ya que uno puede llegar a más lugares del rostro.
- Rubor en crema: antes de aplicar el rubor con los dedos, lo ideal es calentar el producto con el dedo índice haciendo movimientos circulares en el envase para luego difuminar a toquecitos directamente en las mejillas y extenderlo suavemente.