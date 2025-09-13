Limpieza piel Limpiarse el rostro con las manos debe realizarse con mucho cuidado.

También es importante destacar que, al momento de maquillarnos, los dedos y las manos deben estar limpias, ya que si las mismas están sucias, el acabado final quedará desprolijo y sucio.

La base, el corrector de ojeras, y cualquier otro producto que tenga un acabado en crema o líquido (tipo sérum o bálsamos), es mejor aplicarlos con los dedos, ya que el calor de los mismos transforma la textura y los hace fundirse con la piel de forma impecable.

Las brochas, por su parte, son mejores para productos densos, mates o en polvo, ya que el pelo ayuda a distribuir mejor el producto y permiten modular sin arrastrar.

En definitiva, estos son los productos de maquillaje que deben aplicarse con los dedos, ya que su acabado será más prolijo: