Presta atención: este es el error que todos cometen al retomar el corte de césped

El error que todos cometen al retomar el corte de césped del jardín

Sin entrar en rodeos, tienes que saber que el error que todos cometen al retomar el corte de césped en el jardín es el de realizar la tarea con el pasto mojado.

Al cometer este error, el agua hace que las briznas de césped se doblen y se desgarren en lugar de cortarse limpiamente, resultando en un acabado irregular y con puntas marrones.

Por otro lado, la humedad en las hojas facilita la transmisión y el desarrollo de enfermedades fúngicas que pueden afectar el césped. Además, el peso de la segadora sobre el suelo mojado puede compactarlo, dificultando la absorción de aire y nutrientes por las raíces.

Pero las consecuencias de este error no se limitan al césped, ya que también puede causar problemas en tu cortadora. En concreto, puedes obstruir la plataforma de corte, generando mayor esfuerzo del motor y mayor riesgo de óxido.

jardin, cesped El césped de tu jardín debe estar completamente seco a la hora de realizar esta tarea.

Lógicamente, tu seguridad también está en juego, por el hecho de que el césped mojado es resbaladizo e incrementa la probabilidad de incidentes. Si se utiliza una cortadora eléctrica enchufable, el agua incrementa el riesgo de electrocución.

Ya lo sabes, si vas a retomar la tarea de cortar el césped de tu jardín, será mejor que lo hagas siempre con el pasto seco para evitar problemas y no cometer un clásico error.

Cuántas veces se debe cortar el césped en primavera

En primavera, se debe cortar el césped con frecuencia, idealmente una vez por semana o incluso dos veces por semana durante los periodos de mayor crecimiento.

La frecuencia dependerá del rápido crecimiento que presente el césped debido a las temperaturas más cálidas y la lluvia, por lo que es importante cortar cuando las briznas se vean largas y densas.