Murió un famoso y reconocido actor de Los simuladores

José Andrada tenía 87 años y una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. La noticia fue difundida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Uno de los momentos más recordados de su carrera televisiva fue su participación en Los simuladores, donde protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que se volvió emblemática por la frase “¿No hay un piquito para mí?”. Andrada interpretaba a un empresario mexicano que pretendía conquistar a Martín Seefeld, en la recordada secuencia de la piscina.

Nacido como José Manuel Andrada Márquez el 20 de julio de 1938 en la ciudad de Buenos Aires, sus primeros pasos sobre las tablas datan de la década del 70, donde comenzó a construir una sólida carrera dentro del circuito teatral independiente. Algunas de las obras en las que participó fueron La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

jose2 ¿No hay un piquito para mí? José Andrada protagonizó uno de los mejores capítulos de Los simuladores en la piel de un empresario mexicano.

En la pantalla chica, formó parte de numerosas producciones populares como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

En cuanto a su paso por el cine, Andrada actuó en numerosas películas que forman parte del patrimonio fílmico nacional. Entre ellas se destacan Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, entre otras.

En 2010, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que reconoce a los artistas que dejan una marca imborrable en la cultura argentina.