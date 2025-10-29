Prime Video y la película subida de tono de Zac Efron que tienes que ver sí o sí

Henry Whipple es un granjero ambicioso del medio oeste de Estados Unidos cuyo máximo deseo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes: sueña con triunfar como piloto de carreras y no quiere ser tan despiadado como su padre.

A medida que avanza la historia, vemos que Henry mantiene una aventura con Meredith Crown, su exnovia del instituto, y sus constantes decisiones egoístas seguirán arruinando su futuro. Se ha ganado enemigos en el negocio de la venta de semillas transgénicas (OGM), incluyendo a Jim Johnson, su principal competidor, y no ayuda a quienes lo han ayudado, comprando semillas ilegales "limpias" más baratas en su búsqueda de más dinero y tierras.

AT ANY PRICE Dennis Quaid es Henry Whipple y Heather Graham interpreta a Meredith Crown. Imagen: Prime Video.

Por su parte, Dean quiere convertirse en piloto de carreras profesional para escapar de generaciones de agricultura familiar y de la negligencia de su padre, y de sus indeseables técnicas de venta. Pasa gran parte de su tiempo libre entrenando para las carreras y saliendo con su novia de 18 años, Cadence Farrow. Ella parece una típica chica de campo, pero también demuestra su habilidad para las ventas para ayudar a Henry.

Reparto