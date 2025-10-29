Inicio Series y películas Película
Prime Video y la película subida de tono de Zac Efron que tienes que ver sí o sí

Se trata de una película de drama y crimen que se estrenó en 2012. Ahora está disponible en Prime Video

Paula García
Por Paula García [email protected]
Zac Efron y Maika Monroe en A cualquier precio. Imagen: Prime Video.

Zac Efron saltó a la fama en 2006, al convertirse en uno de los actores adolescentes más famosos a partir de su papel protagonista en la película de Disney Channel High School Musical. A partir de allí, le surgieron diversas oportunidades para trabajar en otros proyectos.

Uno de los primeros films de su carrera es A cualquier precio (At Any Price), que se estrenó en 2012 y fue dirigida por Ramin Bahrani. La película de drama criminal fue protagonizada por Dennis Quaid y Zac Efron y se proyectó en Festival de Cine de Telluride como del Festival de Cine de Toronto.

A CUALQUIER PRECIO
A cualquier precio es una película de drama y crimen. Se estrenó en 2012. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"El negocio de una familia de agricultores se ve amenazado por una crisis inesperada, que pone a prueba la relación entre un padre y su hijo rebelde", revela Prime Video.

Henry Whipple es un granjero ambicioso del medio oeste de Estados Unidos cuyo máximo deseo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes: sueña con triunfar como piloto de carreras y no quiere ser tan despiadado como su padre.

A medida que avanza la historia, vemos que Henry mantiene una aventura con Meredith Crown, su exnovia del instituto, y sus constantes decisiones egoístas seguirán arruinando su futuro. Se ha ganado enemigos en el negocio de la venta de semillas transgénicas (OGM), incluyendo a Jim Johnson, su principal competidor, y no ayuda a quienes lo han ayudado, comprando semillas ilegales "limpias" más baratas en su búsqueda de más dinero y tierras.

AT ANY PRICE
Dennis Quaid es Henry Whipple y Heather Graham interpreta a Meredith Crown. Imagen: Prime Video.

Por su parte, Dean quiere convertirse en piloto de carreras profesional para escapar de generaciones de agricultura familiar y de la negligencia de su padre, y de sus indeseables técnicas de venta. Pasa gran parte de su tiempo libre entrenando para las carreras y saliendo con su novia de 18 años, Cadence Farrow. Ella parece una típica chica de campo, pero también demuestra su habilidad para las ventas para ayudar a Henry.

Reparto

  • Dennis Quaid es Henry Whipple.
  • Zac Efron como Dean Whipple.
  • Kim Dickens interpreta a Irene Whipple.
  • Heather Graham es Meredith Crown.
  • Clancy Brown como Jim Johnson.
  • Ben Marten interpreta a Brad Johnson.

