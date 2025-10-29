Prime Video y la película subida de tono de Zac Efron que tienes que ver sí o sí
Se trata de una película de drama y crimen que se estrenó en 2012. Ahora está disponible en Prime Video
Uno de los primeros films de su carrera es A cualquier precio (At Any Price), que se estrenó en 2012 y fue dirigida por Ramin Bahrani. La película de drama criminal fue protagonizada por Dennis Quaid y Zac Efron y se proyectó en Festival de Cine de Telluride como del Festival de Cine de Toronto.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"El negocio de una familia de agricultores se ve amenazado por una crisis inesperada, que pone a prueba la relación entre un padre y su hijo rebelde", revela Prime Video.
Henry Whipple es un granjero ambicioso del medio oeste de Estados Unidos cuyo máximo deseo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes: sueña con triunfar como piloto de carreras y no quiere ser tan despiadado como su padre.
A medida que avanza la historia, vemos que Henry mantiene una aventura con Meredith Crown, su exnovia del instituto, y sus constantes decisiones egoístas seguirán arruinando su futuro. Se ha ganado enemigos en el negocio de la venta de semillas transgénicas (OGM), incluyendo a Jim Johnson, su principal competidor, y no ayuda a quienes lo han ayudado, comprando semillas ilegales "limpias" más baratas en su búsqueda de más dinero y tierras.
Por su parte, Dean quiere convertirse en piloto de carreras profesional para escapar de generaciones de agricultura familiar y de la negligencia de su padre, y de sus indeseables técnicas de venta. Pasa gran parte de su tiempo libre entrenando para las carreras y saliendo con su novia de 18 años, Cadence Farrow. Ella parece una típica chica de campo, pero también demuestra su habilidad para las ventas para ayudar a Henry.
Reparto
- Dennis Quaid es Henry Whipple.
- Zac Efron como Dean Whipple.
- Kim Dickens interpreta a Irene Whipple.
- Heather Graham es Meredith Crown.
- Clancy Brown como Jim Johnson.
- Ben Marten interpreta a Brad Johnson.