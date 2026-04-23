Se descubrió que el animal con el vuelo más rápido en realidad no es un ave, sino un mamífero

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay un mamífero que rompe con todos los esquemas del mundo: vuela. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal es el único mamífero capaz de volar de forma activa, sostenida y más veloz que un ave, un rasgo que lo convierte en una verdadera rareza.
Todos los mamíferos comparten dos características en particular: alimentan a sus crías con leche de la glándula mamaria y todos tienen pelo. Casi la mayoría son de sangre caliente, lo que significa que mantienen el interior de sus cuerpos a una temperatura constante. Lo hacen generando su propio calor cuando están en un ambiente más frío y enfriándose cuando están en un ambiente más cálido.
Existen varios tipos de esta especie, mamíferos, placentarios, monotremas, marsupiales, como algunos simios, leones, ratones, alces, cerdos, hormigueros, castores, elefantes y otra especie que es un caso único: un mamífero que vuela y es mucho más rápido que un ave.
El animal que vuela más rápido no es ni un ave ni un pájaro, sino un mamífero
Este animal puede superar los 160 kilómetros por hora y pesa menos de 15 gramos. Proveniente de Brasil, posee unas alas aerodinámicas que le permite alcanzar fácilmente una alta velocidad superando a cualquier ave o pájaro. Muchos pensarían que un halcón o águila son los seres más veloces volando, pero malas noticias, ninguno de los dos tiene ese galardón aun cuando en televisión o revistas te vendan lo contrario. El más veloz en realidad es el murciélago sin cola.
De acuerdo con un estudio y diversos análisis, el murciélago sin cola de brasil (Tadarida brasiliensis) fue registrado en un vuelo de 44,5 metros por segundo, es decir, a 160 km/h (100 mph). La forma aerodinámica de su cuerpo y sus largas alas que poseen, por encima del promedio de otras especies de murciélago, les permiten ser tan veloces. Es decir, los científicos comprobaron que los animales con alas largas y estrechas suelen volar más rápido que aquellos con alas más cortas y más anchas, como las aves.
Anteriormente, sin embargo, el récord de velocidad en vuelo horizontal lo ostentaban aves de la familia de los vencejos, sobre todo el común, ya que por ejemplo, puede alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.