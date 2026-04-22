¿Sabías que los humanos son los únicos animales que se ponen 'rojos'?

El rubor ocurre cuando los vasos sanguíneos del rostro se dilatan de forma involuntaria. Sin embargo, lo que lo desencadena no es cualquier emoción, sino una muy particular: la vergüenza o la culpa.

A diferencia del miedo o la alegría que son emociones presentes en muchos animales, la vergüenza requiere una capacidad cognitiva mucho más desarrollada porque es clave a la hora de notar cómo nos perciben los demás.

bebe se sonroja La explicación del por qué nos sonrojamos sigue siendo uno de las más grandes lagunas en la teoría de la evolución ¿por qué entre todos los animales humanos somos los únicos que nos sonrojamos?

Para sentir vergüenza, el cerebro trabaja en este proceso mental e involucra áreas avanzadas del mismo, relacionadas con la autoconciencia y la empatía. Para la neurociencia, esta emoción activa regiones como la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y la interpretación social. Al mismo tiempo, el sistema nervioso autónomo genera la respuesta física: el rubor.

Sin embargo, también hay otras razones. Entre ellas el sonrojo es una característica humana de anunciar honestidad, o como signo de arrepentimiento. Así mismo, el sonrojarnos tiene la función de transmitir información y sería considerado como algo positivo por parte de los demás porque nos hace sentir más atractivos y dignos de confianza.