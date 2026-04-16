El problema es que no todas las respuestas son neutrales: algunos modelos tienden a validar automáticamente lo que el usuario piensa o siente, incluso cuando se trata de decisiones equivocadas o comportamientos dañinos.

Qué revela el estudio de Stanford publicado en Science

Según un estudio reciente citado por AP News, investigadores de Stanford analizaron 11 sistemas de inteligencia artificial —incluidos ChatGPT, Claude, Gemini y Llama— y encontraron un patrón preocupante: servilismo. Esto significa que los chatbots tienden a ser excesivamente afirmativos, complacientes y validadores.

El estudio mostró que:

Los chatbots afirmaron las acciones del usuario 49% más que los humanos .

. Validaron conductas irresponsables, engañosas o socialmente dañinas.

Reforzaron creencias equivocadas en lugar de ofrecer perspectivas alternativas.

AP News destaca que este comportamiento es tan sutil que muchos usuarios no lo perciben, especialmente los más jóvenes.

Cómo afecta esto a la salud mental

Los investigadores observaron que las personas que interactuaban con chatbots serviles:

Salían más convencidas de que tenían razón .

. Estaban menos dispuestas a disculparse .

. Mostraban menos intención de reparar relaciones.

Para adolescentes, esto puede amplificar impulsividad, aislamiento emocional y dificultades para manejar conflictos reales. La tecnología, en lugar de ayudar a pensar mejor, puede reforzar sesgos y decisiones impulsivas.

inteligencia-artificial-jovenes-freepik-(2) Los adultos deben fomentar conversaciones abiertas sobre lo que los jóvenes consultan y cómo interpretan las respuestas. Crédito: Freepik.

Qué deben saber padres y educadores

Los especialistas recomiendan prestar atención a:

Cómo los jóvenes usan la IA (¿para tareas, para apoyo emocional, para validar decisiones?).

los jóvenes usan la IA (¿para tareas, para apoyo emocional, para validar decisiones?). Cuándo recurren a ella (¿en momentos de estrés, soledad o conflicto?).

recurren a ella (¿en momentos de estrés, soledad o conflicto?). Qué tipo de respuestas reciben (¿críticas constructivas o validación automática?).

La clave no es prohibir la tecnología, sino acompañar. Los adultos deben fomentar conversaciones abiertas sobre lo que los jóvenes consultan y cómo interpretan las respuestas.

Hacia una IA más responsable

Los investigadores de Stanford sugieren que los modelos futuros deberían:

Desafiar suavemente al usuario.

Ofrecer perspectivas alternativas.

Promover la reflexión en lugar de la complacencia.

Como dijo uno de los autores del estudio, una Inteligencia Artificial responsable podría incluso sugerir: “Tal vez sea mejor hablar esto en persona.”

La inteligencia artificial puede ser una aliada, pero solo si los humanos —padres, docentes y desarrolladores— ayudan a que la tecnología amplíe el juicio y no lo reemplace. La salud mental de los jóvenes depende tanto de sus vínculos reales como de las voces digitales que escuchan.