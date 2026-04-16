Bodegón: dónde comer milanesas, ravioles o parrillada por $13.800

Bodegón Manía, paso a paso: cómo comprar tu entrada anticipada

Para aprovechar este beneficio, es indispensable realizar la compra de forma previa, ya que no se podrá acceder al precio promocional directamente en el local. El sistema funciona de la siguiente manera:

Ingreso a la web: los interesados deben entrar al sitio oficial de Bodegón Manía.

los interesados deben entrar al sitio oficial de Bodegón Manía. Elección del menú: allí se encuentra el listado completo de los locales participantes y el plato específico que cada uno propone para el evento.

allí se encuentra el listado completo de los locales participantes y el plato específico que cada uno propone para el evento. Compra vía Passline: al elegir el bodegón, el sitio redirige a la plataforma Passline. El usuario debe seleccionar la fecha, el horario y la cantidad de entradas deseadas.

al elegir el bodegón, el sitio redirige a la plataforma Passline. El usuario debe seleccionar la fecha, el horario y la cantidad de entradas deseadas. Canje del código: tras la compra, se genera un código QR único. Este debe presentarse en el local el día y hora pactados para disfrutar del plato elegido.

Es importante recordar que el ticket especifica el horario de acceso y que cada establecimiento participa con su plato insignia, garantizando la mejor experiencia de su cocina.

Bodegón pasta ravioles Las pastas también son parte de este evento de bodegones.

Los bodegones confirmaron su participación

La lista de locales adheridos incluye clásicos porteños y nuevas propuestas. Hay opciones en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Cada uno pondrá su mejor plato a disposición del público.

Los bodegones confirmados son:

Chicha Bodegón

La Caldera

Quequén Bodegón

El Globo Restaurante

El Halcón

Nosso Restaurante

La Cocina de Bristol

Sicilia Trattoria

El Inmigrante

La Fragua

Como Vos Quieras

La Flor de Barracas

Il Vero Arturito (Palermo y Abasto)

Turf Parrilla

Sandoval

La Esquina Bodegón

Restaurant ABC

Puesto 54

La Rueda

La Pipeta

Lo de Lucas

El Capricho

El Globito

Don Juan Bar

Jugador N°12

8 Esquinas

Bodegón 606

Club Buchardo

La Segunda

Manolo

Club El Progreso

Yiyo El Zeneize

Los Bohemios

Barcelona Asturias

El Garage Cantina

La diversidad de propuestas permite que cada comensal encuentre su estilo. Desde parrillas tradicionales hasta cazuelas de calamares y desde clubes de barrio hasta bodegones históricos de la ciudad.

Rocío Strat cerró su mensaje con una pregunta que resume el espíritu del evento: "¿Con quién vas a ir a comer a precio baratísimo?". La respuesta la tendrán todos aquellos que ya agendaron las fechas para no perderse Bodegón Manía.