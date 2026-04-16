Bodegón: dónde comer milanesas, ravioles o parrillada por $13.800

La gastronomía porteña y bonaerense se prepara para el regreso de la Bodegón Manía, un evento que combina porciones abundantes, sabor tradicional y un precio sumamente accesible. Durante los días 21, 22 y 23 de abril, más de 40 sitios seleccionados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ofrecerán su "especialidad de la casa" por un valor promocional de $13.800 por persona.
En un contexto de aumentos constantes con una inflación que llegó al 3,4%, esta iniciativa busca reivindicar el espíritu de los bodegones clásicos. La oferta es variada y para todos los gustos: desde milanesas y parrilladas hasta canelones, ravioles, matambre a la pizza y cazuela de calamares. La propuesta invita a miles de comensales a disfrutar de la cocina de siempre sin descuidar la economía.
Rocío Strat, la influencer detrás de la cuenta @lachicadelbrunch, destacó la relevancia de este evento en sus redes sociales: "Arranca el evento de bodegones más grande a $13.800. Se reúnen más de 40 bodegones a precio baratísimo con la especialidad de la casa", comentó, subrayando que la oferta cubre diversos puntos de Capital y Provincia.
Bodegón Manía, paso a paso: cómo comprar tu entrada anticipada
Para aprovechar este beneficio, es indispensable realizar la compra de forma previa, ya que no se podrá acceder al precio promocional directamente en el local. El sistema funciona de la siguiente manera:
- Ingreso a la web: los interesados deben entrar al sitio oficial de Bodegón Manía.
- Elección del menú: allí se encuentra el listado completo de los locales participantes y el plato específico que cada uno propone para el evento.
- Compra vía Passline: al elegir el bodegón, el sitio redirige a la plataforma Passline. El usuario debe seleccionar la fecha, el horario y la cantidad de entradas deseadas.
- Canje del código: tras la compra, se genera un código QR único. Este debe presentarse en el local el día y hora pactados para disfrutar del plato elegido.
Es importante recordar que el ticket especifica el horario de acceso y que cada establecimiento participa con su plato insignia, garantizando la mejor experiencia de su cocina.
Los bodegones confirmaron su participación
La lista de locales adheridos incluye clásicos porteños y nuevas propuestas. Hay opciones en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Cada uno pondrá su mejor plato a disposición del público.
Los bodegones confirmados son:
- Chicha Bodegón
- La Caldera
- Quequén Bodegón
- El Globo Restaurante
- El Halcón
- Nosso Restaurante
- La Cocina de Bristol
- Sicilia Trattoria
- El Inmigrante
- La Fragua
- Como Vos Quieras
- La Flor de Barracas
- Il Vero Arturito (Palermo y Abasto)
- Turf Parrilla
- Sandoval
- La Esquina Bodegón
- Restaurant ABC
- Puesto 54
- La Rueda
- La Pipeta
- Lo de Lucas
- El Capricho
- El Globito
- Don Juan Bar
- Jugador N°12
- 8 Esquinas
- Bodegón 606
- Club Buchardo
- La Segunda
- Manolo
- Club El Progreso
- Yiyo El Zeneize
- Los Bohemios
- Barcelona Asturias
- El Garage Cantina
La diversidad de propuestas permite que cada comensal encuentre su estilo. Desde parrillas tradicionales hasta cazuelas de calamares y desde clubes de barrio hasta bodegones históricos de la ciudad.
Rocío Strat cerró su mensaje con una pregunta que resume el espíritu del evento: "¿Con quién vas a ir a comer a precio baratísimo?". La respuesta la tendrán todos aquellos que ya agendaron las fechas para no perderse Bodegón Manía.