Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes del alfajor de bondiola. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon lezama El bodegón Lezama es un clásico en buenos Aires. Foto: Google

El bodegón que ofrece un alfajor de bondiola

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Bodegón Lezama. En este mítico lugar donde el alfajor de bondiola es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires