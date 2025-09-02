Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $22.000 se puede conseguir este alfajor de bondiola que no viene sólo, sino que viene acompañado por peras con roquefort y nueces.
bodegon lezama 3
El bodegón Lezama es un clásico en buenos Aires.
Foto: Google
Bodegón Lezama ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal. Se puede optar por bife de chorizo mariposa a los 3 pimientos con papas, milanesa con provoleta y papas españoles, salmón rosado con salsa de alcaparra y ravioles con salsa capresse.
El bodegón está ubicado sobre avenida Brasil al 359, dentro de las inmediaciones de Lezama donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.