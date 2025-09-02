El bodegón Lezama es un clásico en buenos Aires.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un plato muy particular como lo es el alfajor de bondiola.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes del alfajor de bondiola. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon lezama
El bodegón que ofrece un alfajor de bondiola

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Bodegón Lezama. En este mítico lugar donde el alfajor de bondiola es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $22.000 se puede conseguir este alfajor de bondiola que no viene sólo, sino que viene acompañado por peras con roquefort y nueces.

bodegon lezama 3
Bodegón Lezama ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal. Se puede optar por bife de chorizo mariposa a los 3 pimientos con papas, milanesa con provoleta y papas españoles, salmón rosado con salsa de alcaparra y ravioles con salsa capresse.

El bodegón está ubicado sobre avenida Brasil al 359, dentro de las inmediaciones de Lezama donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

