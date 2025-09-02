El bodegón económico que está ubicado en pleno centro.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque tiene grandes precios y una muy buena ubicación.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes del pollo al horno. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón ubicado en el centro de Buenos Aires

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Restaurante Norte. En este mítico lugar donde el pollo al horno es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $9.000 se puede conseguir una buena y económica opción de un cuarto de pollo al horno con papas y batatas.

Restaurante Norte ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su cuarta. Se puede optar canelones, filet a la romana, salmón rosado, rabas, ñoquis, polenta, bife de costilla, vacío a la parrilla, tallarines, estofado y milanesas.

El bodegón está ubicado sobre avenida Talcahuano al 953, dentro de las inmediaciones del centro de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

