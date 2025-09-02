Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes del pollo al horno. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon restaurante norte 3 El bodegón económico que está ubicado en pleno centro. Foto: Google

El bodegón ubicado en el centro de Buenos Aires

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Restaurante Norte. En este mítico lugar donde el pollo al horno es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires