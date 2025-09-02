Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $9.000 se puede conseguir una buena y económica opción de un cuarto de pollo al horno con papas y batatas.
El bodegón económico que está ubicado en pleno centro.
Restaurante Norte ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su cuarta. Se puede optar canelones, filet a la romana, salmón rosado, rabas, ñoquis, polenta, bife de costilla, vacío a la parrilla, tallarines, estofado y milanesas.
El bodegón está ubicado sobre avenida Talcahuano al 953, dentro de las inmediaciones del centro de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.