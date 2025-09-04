Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $15.000 se puede conseguir una buena y económica opción de bife de chorizo. De hecho, por sólo $4.000 más se le puede sumar papas españolas a ese plato típico.
bodegon roque
El bodegón Roque tiene varias ofertas gastronómicas.
Foto: Google
Roque ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su cuarta. Se puede optar por asado banderita, medallones de lomo, lomos, entrañas, pollo en distintas variedades, milanesas y supremas.
El bodegón está ubicado sobre calle Inclán 3999, dentro de las inmediaciones de Boedo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.