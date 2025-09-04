Este bodegón está ubicado en el corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la comida típica porteña. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para comprobarlo.

bodegon roque 3 En el barrio de Boedo, Buenos Aires, este bodegón no para de seducir a comensales. Foto: Google

“Uno de los mejores bodegones de Buenos Aires”

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Roque. Este mítico lugar, que fue calificado en Google como “uno de los mejores bodegones de Buenos Aires”, se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite esa gran urbe.