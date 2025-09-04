El bodegón que se destaca en el barrio de Boedo.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque fue calificado como “uno de los mejores” de esa localidad.

Este bodegón está ubicado en el corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la comida típica porteña. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para comprobarlo.

En el barrio de Boedo, Buenos Aires, este bodegón no para de seducir a comensales.

“Uno de los mejores bodegones de Buenos Aires”

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Roque. Este mítico lugar, que fue calificado en Google como “uno de los mejores bodegones de Buenos Aires”, se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite esa gran urbe.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $15.000 se puede conseguir una buena y económica opción de bife de chorizo. De hecho, por sólo $4.000 más se le puede sumar papas españolas a ese plato típico.

El bodegón Roque tiene varias ofertas gastronómicas.

Roque ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su cuarta. Se puede optar por asado banderita, medallones de lomo, lomos, entrañas, pollo en distintas variedades, milanesas y supremas.

El bodegón está ubicado sobre calle Inclán 3999, dentro de las inmediaciones de Boedo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

