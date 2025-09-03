Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $25.000 se puede conseguir un buen menú de milanesas con fideos a la manteca y huevos fritos. Vale aclarar que este plato es para compartir al menos entre dos comensales.

bodegón nosso 3 El bodegón Nosso ofrece una buena variedad gastronómica. Foto: Google.

Nosso ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones dentro de su menú. Se puede optar por varios tipos de entradas como tortillas, también otros tipos de milanesas o para quienes quieran cortes de carne a la parrilla también hay opciones.

El bodegón está ubicado sobre calle Candelaria al 290, dentro de las inmediaciones de Floresta donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.