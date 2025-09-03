El bodegón Nosso ofrece una buena variedad gastronómica.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece mucha variedad para comer un combo ideal: milanesas, fideos y huevos fritos.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la variedad de milanesas. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón que ofrece el menú ideal de milanesas

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Nosso. En este mítico lugar donde la milanesa es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $25.000 se puede conseguir un buen menú de milanesas con fideos a la manteca y huevos fritos. Vale aclarar que este plato es para compartir al menos entre dos comensales.

Nosso ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones dentro de su menú. Se puede optar por varios tipos de entradas como tortillas, también otros tipos de milanesas o para quienes quieran cortes de carne a la parrilla también hay opciones.

El bodegón está ubicado sobre calle Candelaria al 290, dentro de las inmediaciones de Floresta donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

