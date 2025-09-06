Al momento de elegir un lugar para sentarse a comer un buen plato de comida en Buenos Aires, los bodegones afloran por todos lados. Dentro de ese universo gigante, hay una opción para comer milanesas rellenas que es imperdible
Al momento de elegir un lugar para sentarse a comer un buen plato de comida en Buenos Aires, los bodegones afloran por todos lados. Dentro de ese universo gigante, hay una opción para comer milanesas rellenas que es imperdible
El bodegón en cuestión se encuentra en una de las zonas más coquetas y nocturnas de Buenos Aires. Pero no es eso solo eso lo que lo convierte en un imán para los comensales que lo visitan día a día, sino este plato especial que es difícil de conseguir, y a un accesible precio, en otro local gastronómico.
El nombre que han elegido los dueños y propietarios de este bodegón es La Torca. Este lugar icónico, descrito por usuario de Google como un “lugar de agradable ambientación con buena cocina y precios aceptables", es el sitio ideal para disfrutar de esta milanesa que matará cualquier apetito, sin lugar a dudas.
El precio del menú en cuestión es de $25.400 y vale aclarar que es para compartir. Es que se trata de una milanesa de grandes dimensiones que está rellena con jamón serrano y queso, además de venir acompañada por papas fritas y tiras de pimiento.
Claro que La Torca presenta una amplia selección de platos además de esta milanesa rellena que han denominado como Cachoro. Su menú tradicional incluye diversas opciones como diferentes tipos de pasta -con sus variedades de salsas correspondientes-, cortes de carne asada que se hacen a la parrilla en el momento y también algunas variedades de pescado. Platos españoles, como rabas o tortilla de papas, también se lucen en su menú.
El bodegón está ubicado en la calle Thames 1626, en el nocturno barrio de Palermo, la zona ideal para cualquier persona que esté en Buenos Aires y desee pasar una noche de buena comida y tragos.