El precio del menú en cuestión es de $25.400 y vale aclarar que es para compartir. Es que se trata de una milanesa de grandes dimensiones que está rellena con jamón serrano y queso, además de venir acompañada por papas fritas y tiras de pimiento.

bodegon la torca Tortilla de papas y rabas, otras opciones en este bodegón. Foto: Google

Claro que La Torca presenta una amplia selección de platos además de esta milanesa rellena que han denominado como Cachoro. Su menú tradicional incluye diversas opciones como diferentes tipos de pasta -con sus variedades de salsas correspondientes-, cortes de carne asada que se hacen a la parrilla en el momento y también algunas variedades de pescado. Platos españoles, como rabas o tortilla de papas, también se lucen en su menú.

El bodegón está ubicado en la calle Thames 1626, en el nocturno barrio de Palermo, la zona ideal para cualquier persona que esté en Buenos Aires y desee pasar una noche de buena comida y tragos.