Cómo preparar salsa casera para pastas: la receta clásica con aroma a hierbas

Hay una receta de salsa casera que es especial para degustar un memorable plato de pastas y que es la versión original, hecha con simples ingredientes

Miguel Guayama
La receta de salsa casera para pastas se puede elaborar de manera muy fácil

Para que un plato de pasta salga exquisito y sea el comentario de todos los que tengan la oportunidad de saborearlo, es necesario elaborar una buena salsa casera, que se puede lograr con una receta que no falla y es la versión original.

Recetas de salsa para cualquier tipo de pastas, hay de las más variadas y cada una puede tener un toque distintivo, dependiendo mucho de la región o zona de donde es originaria.

Sin embargo, hay una receta de salsa clásica que se adapta a todos los platos de pastas e incluso puede utilizarse en cientos de preparaciones diferentes, como pizza, por ejemplo.

Quien comparte una receta de salsa clásica original, es el sitio razaitaliana.com, que se destaca con esta preparación casera muy sencilla de elaborar y que lleva simples ingredientes.

Esta receta de salsa de tomate casera se hace con simples ingredientes y sale riquísima.

Receta de salsa casera para pastas

Todo el que se anima a preparar esta receta de salsa casera para pastas, deberá contar con estos ingredientes, que generalmente uno tiene en la casa:

Ingredientes

  • 1/2 kilo de tomates maduros
  • 1 cebolla chica
  • 3 dientes de ajo
  • 3 hojas de albahaca fresca
  • 1 hoja de laurel
  • Orégano fresco
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 pizca de bicarbonato de sodio
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
Esta receta de salsa casera clásica sale cremosa y muy rica de sabor.

Paso a paso de la receta de salsa casera para pastas

  1. Lavar los tomates y sumergirlos en agua hirviendo durante un minuto. Retirarlos, sacarles la piel y aplastar con un tenedor o con la mano en un bol.
  2. Colocar una sartén u olla en el fuego y agregar aceite de oliva y cebolla picada bien chiquita. Cocinar por unos 5 minutos a fuego medio, hasta que que la cebolla quede transparente.
  3. Incorporar los dientes de ajo picados y seguir cocinando por un minuto.
  4. Sumar los tomates triturados, albahaca, laurel y orégano fresco. Agregar sal y pimienta y revolver para que se empiecen a fusionar todos los ingredientes.
  5. Cocinar durante unos 30 o 40 minutos a fuego bajo, revolviendo con una cuchara de vez en cuando para que no se pegue.
  6. Cuando ya se esté por cumplir el tiempo, agregar unos minutitos antes el bicarbonato de sodio para sacarle la acidez a la salsa. Lo ideal es no reemplazarlo con azúcar, como muchos hacen. Retirar la hoja de laurel.
  7. Es opcional cocinar la salsa destapada, para todo aquel que prefiera una consistencia más cremosa y espesa.
  8. Esta salsa preparada para pastas se puede conservar en heladera durante unos 4 o 5 días, un recipiente bien tapado. En el freezer durar hasta dos meses.
Los que aman las pastas u otra preparación que lleve salsa de tomate, esta receta es ideal para saciar el paladar.

