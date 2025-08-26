Cómo preparar salsa casera para pastas: la receta clásica con aroma a hierbas

Para que un plato de pasta salga exquisito y sea el comentario de todos los que tengan la oportunidad de saborearlo, es necesario elaborar una buena salsa casera, que se puede lograr con una receta que no falla y es la versión original.
Recetas de salsa para cualquier tipo de pastas, hay de las más variadas y cada una puede tener un toque distintivo, dependiendo mucho de la región o zona de donde es originaria.
Sin embargo, hay una receta de salsa clásica que se adapta a todos los platos de pastas e incluso puede utilizarse en cientos de preparaciones diferentes, como pizza, por ejemplo.
Quien comparte una receta de salsa clásica original, es el sitio razaitaliana.com, que se destaca con esta preparación casera muy sencilla de elaborar y que lleva simples ingredientes.
Todo el que se anima a preparar esta receta de salsa casera para pastas, deberá contar con estos ingredientes, que generalmente uno tiene en la casa:
Ingredientes