Cómo se hacen las Milanesas de soja: la receta sin carne, bien condimentada y con una costra crocante

milanesas de soja (1) Las milanesas de soja son una de las recetas caseras perfectas para reducir el consumo de carne en la dieta. Foto: gentileza ondafitness.

Recetas: milanesas de soja

Te dejamos la receta casera de las milanesas de soja compartida por Paulina Cocina en su artículo "Aprende a hacer Milanesas de Soja fáciles y muy ricas". ¿Cómo hacerla?

Ingredientes:

1 taza de soja texturizada (fina o media)

2 tazas de agua o caldo

2 dientes de ajo

1 cebolla

1 taza de pan rallado

2 huevos

1 puñado de perejil picado

Condimentos: orégano, pimentón, provenzal

Sal y pimienta, a gusto

Aceite

Para el empanado de las milanesas de soja se puede usar, además de pan rallado, semillas. Estas le darán una textura direfente y un sabor único.

Milanesas de soja con porotos de soja

En lugar de soja texturizada, se pueden usar porotos de soja para hacer las milanesas caseras. Su sabor es un poco más intenso, pero quedan más compactas. ¿Cómo se preparan?

Primero, remoja los porotos por al menos 12 horas. Después, hierve la soja hasta que esté tierna y procesa los porotos hasta lograr una pasta densa. Le puedes sumar ajo, cebolla y condimentos como orégano, pimentón y perejil. Además, agrega huevo para ligar.

Extraño en los vegetales, la soja contiene gran cantidad de aminoácidos esenciales, suficientes para un adulto promedio. Las milanesas de soja se pueden elaborar con soja texturizada o con porotos de soja.

Cómo elaborar milanesas de soja: la receta paso a paso

Primero, hidrata la soja texturizada con agua caliente o caldo y una pizca de sal. Deja reposar por 20 minutos y luego escurre bien, apretando con un repasador si es necesario. Mientras tanto, saltea la cebolla y los dientes de ajo picados hasta que queden dorados. A continuación, en un bowl, mezcla la soja con el ajo y la cebolla, los condimentos, la sal, la pimienta y el perejil pocado. Suma una taza de pan rallado y mezcla bien. En otro recipiente, bate los huevos e incorpóralos a la mezcla anterior. Amasa hasta integrar todo y que quede una masa moldeable. Con ella, forma bolitas y luego aplástalas de 1 centímetro de espesor. Pasa las milanesas por pan rallado para empanar. Para terminar, puedes elegir entre cocinar las milanesas de soja en el horno o en la sartén. Si es en el horno, colócalos aceite por arriba y por abajo y hornea por 20 minutos. Si vas a hacerlas fritas, calienta abundante aceite y fríelas hasta que queden doradas de ambos lados.

Cómo conservar las milanesas de soja

Las milanesas de soja se pueden preparar para comer inmediatamente. Si las guardas crudas pueden durar hasta 3 días en la heladera y cocidas, 5. Mientras tanto, esta comida casera se puede reservar en el freezer por hasta 3 meses.