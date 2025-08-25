Cómo se hacen las Milanesas de soja: la receta sin carne, bien condimentada y con una costra crocante

Las milanesas de soja son una de las recetas perfectas para las personas vegetarianas. Aunque, lejos de los prejuicios, muchas personas las prefieren en lugar de las de carne o pollo. Caseras y bien condimentadas, son riquísimas y crocantes.
Lo cierto es que las milanesas de soja nacieron como una alternativa sin carne para quienes siguen una dieta vegetariana o quieren reducir el consumo de productos animales. De hecho, muchos nutricionistas recomiendan incluir la soja en la alimentación.
El secreto de la receta de milanesas de soja caseras es usar buenos condimentos e hidratar bien la soja para lograr una textura suave por dentro. El empanado también es importante, ya que le dará la crocancia que todos buscan en una milanesa.
Te dejamos la receta casera de las milanesas de soja compartida por Paulina Cocina en su artículo "Aprende a hacer Milanesas de Soja fáciles y muy ricas". ¿Cómo hacerla?
Ingredientes:
Para el empanado de las milanesas de soja se puede usar, además de pan rallado, semillas. Estas le darán una textura direfente y un sabor único.
En lugar de soja texturizada, se pueden usar porotos de soja para hacer las milanesas caseras. Su sabor es un poco más intenso, pero quedan más compactas. ¿Cómo se preparan?
Las milanesas de soja se pueden preparar para comer inmediatamente. Si las guardas crudas pueden durar hasta 3 días en la heladera y cocidas, 5. Mientras tanto, esta comida casera se puede reservar en el freezer por hasta 3 meses.