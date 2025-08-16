Inicio Sociedad milanesas
Para saber

Nunca hay que comprar milanesas preparadas en la carnicería: este es el corte de carne que tenés que pedir

El carnicero viral de TikTok reveló cómo identificar el tipo de carne que se usa en milanesas para que no nos vendan cualquier cosa

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Nunca debes pedir milanesas preparadas en la carnicería: este es el corte de carne que tenés que pedir
Nunca debes pedir milanesas preparadas en la carnicería: este es el corte de carne que tenés que pedir

A la hora de elegir milanesas en la carnicería, muchas personas se fijan solo en el precio. Sin embargo, un carnicero advierte que esto es un error que nos puede costar muy caro porque hay que tener en cuenta un pequeño detalle para una milanga de calidad: nunca pedirla preparada.

Las milanesas son un clásico de la mesa argentina, pero no siempre quedan igual de sabrosas. Uno de los errores más comunes es comprarlas ya preparadas en la carnicería o kiosco, ya que suelen venir demasiado finas o secas al cocinarlas. El secreto, según un experimentado carnicero, está en pedir un corte especial: “decile que la querés mariposa, pero que no la corte hasta el fondo”.

Por qué no conviene comprar milanesas ya preparadas

Cuando una milanesa está fileteada en exceso, pierde jugosidad durante la cocción y su textura puede volverse seca. Además, en muchos casos, las milanesas listas para llevar ya han sido aplanadas con máquina, lo que hace que la carne pierda fibras y retenga menos humedad.

milanesas de carne (1)
Uno de los errores más comunes al comprar milanesas preparadas es que queden con un tono rojizo después de cocinarlas.

Uno de los errores más comunes al comprar milanesas preparadas es que queden con un tono rojizo después de cocinarlas.

Además, suelen hacerlas de alguna carne que ya había perdido el frío o cortes que usualmente no son para milanesa, por un tema de costos. Es por eso que cuando las compramos ya preparadas para ahorrar tiempo, al cocinarlas siguen quedando rojas por dentro, aunque estén cocidas.

En este caso, lo que debes hacer es evitar comprarlas armadas, aunque no te guste cocinarlas o no tengas el tiempo. De esta forma, el truco es que cuando vayas a la carnicería deberás pedir una carne “a la mariposa”, esto significa que el carnicero corta el filete de forma longitudinal, abriéndolo como un libro, pero sin separarlo por completo.

Esto permite que la pieza sea más amplia, fina y fácil de empanar, pero al mismo tiempo mantiene suficiente grosor para conservar sus jugos internos.

Embed - #cuidandotubolsillomaritolaurens #tucarniceroamigoML #maritotip #messirviodalelike #loqueelcarnizanoquierequesepas #aprendeacomprarconmarito #consejosmaritolaurens

La clave está en especificar: “que no la corte hasta el fondo”, para que las dos mitades queden unidas y la carne sea más resistente al manipularla.

Ventajas de preparar milanesas caseras con este tipo de carne

  • Tendrá más jugosidad: la carne retiene mejor sus jugos durante la cocción.
  • Va a tener una cocción uniforme: se cocina parejo por dentro y por fuera sin resecarse.
  • Va a tener mejor textura: mantiene una mordida más tierna y agradable.
  • Y también es deal para empanar, pues la pieza abierta y unida facilita el rebozado sin que se desarme.

Si querés que tus milanesas queden como las de la abuela, olvídate de las que vienen listas para freír. Pedí la carne entera y solicita el corte “mariposa” sin llegar al fondo. Un detalle simple que puede transformar por completo el sabor y la jugosidad de este plato tradicional.

Temas relacionados:

Te puede interesar