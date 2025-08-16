El fenómeno del sueño que te hace ver inquietantes alucinaciones ¿Te ha pasado?

paralisis del sueño La parálisis del sueño se produce cuando no puedes moverte justo antes de dormirte o despertarte, ya que, el cerebro ayuda a relajar los músculos de los brazos y las piernas

Este episodio ocurre generalmente al quedarse dormido o al despertar, y suele durar apenas unos segundos o minutos, aunque para quien lo vive parece eterno.

Uno de los aspectos más inquietantes de la parálisis del sueño son las alucinaciones que pueden acompañarla. Estas experiencias, que se sienten completamente reales y dificulta diferenciar cuál es la realidad, están relacionadas con la actividad del cerebro durante la fase REM del sueño. Entre las más comunes, destacan:

Ver una presencia en la habitación: muchas personas describen sentir que hay alguien cerca, observándolas o acercándose lentamente. Esta figura puede ser borrosa, oscura o tener forma humana. Uno de los monstruos más comunes es conocido como el “Hombre del Sombrero”, una figura alta, oscura, de rostro indefinido.

Ver sombras o siluetas: la percepción de sombras moviéndose por el entorno es frecuente y suele ir acompañada de una fuerte sensación de amenaza.

paralisis del sueño (1) Es posible que solo experimentes un episodio en tu vida. Sin embargo, esto varía según la persona. Es más probable que tengas un episodio durante periodos de mucho estrés o cuando no duermes bien

Sensación de presión en el pecho: conocida como “síndrome de la vieja bruja”, se percibe como si algo o alguien se sentara encima del pecho, dificultando la respiración.

Oír ruidos extraños: zumbidos, pasos, voces o susurros inexplicables son parte de las experiencias auditivas más reportadas.

Sensación de flotar o desprenderse del cuerpo: algunos afectados relatan experiencias cercanas a un viaje astral, en las que sienten que se elevan o se desplazan fuera de su propio cuerpo.

Aunque este fenómeno no representa un riesgo físico grave, sí puede ser traumática y afectar la calidad del descanso. Los expertos recomiendan mantener hábitos de sueño regulares con hábitos que contribuyan al buen dormir, reducir el estrés y evitar dormir boca arriba para disminuir la frecuencia de estos episodios.

Este fenómeno demuestra lo poderosa y enigmática que puede ser la mente humana mientras dormimos. ¿Te ha pasado?