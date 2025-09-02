Cuál es el origen de los tazones de sopa vintage que todos tienen en casa

Tazón sopa ¿Alguna vez usaste estos tazones para tomar sopa?

Los tazones los creó la marca Campbells (The Campbell's Company) en Estados Unidos a mediados de los años 70. Rápidamente estas piezas fueron vendidas a todo el mundo, y llegaron a China, Corea y Japón.

Una vez en Asia, diversas empresas y marcas comenzaron a crear réplicas de estos tazones, los cuales no tenían la misma calidad de los de Campbell, y además eran más económicos.

Por lo general, en Argentina se consiguen los tazones chinos (uno puede darse cuenta si revisa la parte de abajo de los tazones) y cuentan con recetas de diversas sopas como por ejemplo: tomate, hongos, pollo, cebolla, etc.

¿Cómo preparar una auténtica sopa de tomate Campbells?

En cada lata de sopa de tomate Campbells están las instrucciones para cocinar esta deliciosa sopa, pero de todas formas te compartimos el sencillo paso a paso a continuación.

Solo tienes que abrir la lata, y vaciar todo su contenido en una olla. Pon la olla a fuego medio y mezcla la sopa constantemente para que no se queme. Una vez que la sopa hierva, podrás servirla en tu tazón o plato hondo preferido.