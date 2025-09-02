Inicio Sociedad Sopa
Vajilla

Cuál es el origen de los tazones de sopa vintage que todos tienen en casa

Estos tazones vintage para la sopa se han convertido en los objetos más buscados en las tiendas de antiguedades

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Conoce cuál es el origen de estos tazones que se usan para tomar sopa
Conoce cuál es el origen de estos tazones que se usan para tomar sopa

Muchas personas tienen en sus casas unas tazas o tazones blancos que cuentan con la inscripción de una receta de sopa. En muchos casos estos tazones han sido heredados generación tras generación, pero en la actualidad muchos millenials los están buscando en tiendas de antiguedades.

Aunque no lo creas, estos tazones tienen una historia muy curiosa, y estamos seguros que una vez que la conozcas, comenzarás a valorar mucho más esta vajilla.

¿Cuál es la historia de los tazones para sopa?

La usuaria de TikTok @bakia.raffia fue la encargada de realizar una pequeña investigación para conocer cuál es el origen de estos icónicos tazones para sopa que alguna vez has visto en la casa de tu abuela o en alguna tienda de antiguedades.

Tazón sopa
¿Alguna vez usaste estos tazones para tomar sopa?

¿Alguna vez usaste estos tazones para tomar sopa?

Los tazones los creó la marca Campbells (The Campbell's Company) en Estados Unidos a mediados de los años 70. Rápidamente estas piezas fueron vendidas a todo el mundo, y llegaron a China, Corea y Japón.

Una vez en Asia, diversas empresas y marcas comenzaron a crear réplicas de estos tazones, los cuales no tenían la misma calidad de los de Campbell, y además eran más económicos.

Por lo general, en Argentina se consiguen los tazones chinos (uno puede darse cuenta si revisa la parte de abajo de los tazones) y cuentan con recetas de diversas sopas como por ejemplo: tomate, hongos, pollo, cebolla, etc.

Embed - La historia de los tazones vintage de la casa de tu abuela #vintage #antigüedades #tazonesvintage #tazonconrecetadesopa

¿Cómo preparar una auténtica sopa de tomate Campbells?

En cada lata de sopa de tomate Campbells están las instrucciones para cocinar esta deliciosa sopa, pero de todas formas te compartimos el sencillo paso a paso a continuación.

Solo tienes que abrir la lata, y vaciar todo su contenido en una olla. Pon la olla a fuego medio y mezcla la sopa constantemente para que no se queme. Una vez que la sopa hierva, podrás servirla en tu tazón o plato hondo preferido.

Temas relacionados:

Te puede interesar